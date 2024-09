(Crónica) El Sporting se estrena en el derbi asturiano y el líder Huesca sufre su primera derrota

El Sporting de Gijón cogió impulso este sábado con su primer triunfo de la temporada sobre el Oviedo (3-1) en el derbi asturiano disputado en El Molinón-Enrique Castro 'Quini', una victoria que le mete en puestos de 'playoffs', mientras que el Huesca sufrió la primera derrota del curso ante el Burgos en el Alcoraz, poniendo el peligro su liderato, en la cuarta jornada de LaLiga Hypermotion 2024-2025. El conjunto rojiblanco fue mucho más certero y efectivo que unos 'carbayones' que atraviesan una primera 'crisis', con seis goles encajados en los últimos dos encuentros. Los de Gijón mostraron siempre más determinación que sus rivales, en un partido siempre con mucha carga emocional, más teniendo en cuenta que este domingo será el Día de Asturias. Los locales, espoleados por un Molinón entregado y que vio el saque de honor del piragüista Saúl Craviotto, se pusieron con un cómodo 2-0 antes del descanso, gracias a los tantos de Otero, que avisó con solo segundos transcurridos y luego convirtió de penalti, y Cote. Los de Javi Calleja, con más balón y que desaprovecharon una buena oportunidad de Chaira para adelantarse, adolecieron de nuevo de su debilidad defensiva, la peor enemiga en esta categoría. Los ovetenses necesitaban reaccionar antes del descanso, y así fue. El técnico de Alcalá de Henares introdujo cambios y fue el marroquí quien, a boca de gol, mandó el balón a la red para recortar distancias. Pero el tanto no dio las alas esperadas a los 'carbayones', incapaces de hacer daño a un Sporting que se echó atrás para proteger el resultado. Incluso, aumentaron su renta con un tanto de Campuzano, después de un gran zurdazo en el 76', en una acción en la que el Oviedo reclamó falta sobre Campo. El Sporting, que sumó sus primeros tres puntos, se queda sexto con cinco unidades, mientras que el Oviedo, con solo un triunfo, es decimosexto con cuatro y empieza a coquetear con el peligroso descenso. Una zona roja que ya ve muy lejos un Burgos que este sábado asaltó el Alcoraz para estrechar aún más la lucha por ascender. El Huesca, que llegaba como líder fuerte tras tres victorias en tres jornadas, sufrió ante los burgaleses su primera derrota del curso, y lo hizo con un gol en la recta final y con diez hombres desde el 52' por la expulsión de Vilarrasa. La tarjeta roja fue determinante y condicionó un partido que arrancó con ocasiones para ambos equipos, especialmente peligrosas las de Edu Espiau y Curro Sánchez para el Burgos. La insistencia de un Burgos volcado encontró su recompensa en forma del gol del triunfo obra de Iñigo Córdoba, que recortó y se sacó de la chistera un derechazo imposible para Dani Jiménez. El Huesca, con nueve puntos, podría perder el liderato si gana el Zaragoza, y el Burgos ya marcha cuarto con siete puntos. La jornada de este sábado la abrió el Granada-Deportivo de la Coruña, que se saldó con un empate a uno que sabe a poco a los dos equipos. Los locales se encontraron con un tempranero gol en propia puerta de Pablo Martínez, pero los gallegos fueron mejores desde el final de la primera mitad. Un tanto del delantero Lucas Pérez recuperó una igualdad que no se movería del marcador, quedando los dos equipos en la zona baja con cuatro unidades. Y fue un derbi entre dos históricos del fútbol español, el Córdoba y el Málaga, el que puso el punto y final a los encuentros disputados este sábado en LaLiga Hypermotion. Y fue un asedio de los locales, con 13 remates totales aunque sin acierto, sobre los de la Costa del Sol, rocosos atrás y que se fueron del Nuevo Arcángel sin probar a Carlos Marín. Este derbi andaluz no se producía en el fútbol profesional desde 2019, y también acabó en empate (1-1). El Córdoba, que venía de sufrir una dolorosa derrota ante el Elche (3-1), dio siempre sensación de peligro, pero le lastró una falta de puntería preocupante. Además, se toparon con un sensacional Alfonso Herrero, que defendió hasta el final la meta malaguista. Casas, Jacobo y Carracedo fueron los mejores en los locales, que finalmente se quedaron sin premio para sumar su segundo punto del curso, cuartos por la cola. Mientras que el Málaga sigue invicto, en quinto lugar con seis puntos.

