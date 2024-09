(Previa) El líder Huesca busca alargar su momento en la jornada del derbi Sporting-Oviedo

El Huesca, líder de LaLiga Hypermotion 2024-25, busca seguir con su pleno de victorias en la cuarta jornada y así afianzar su primera plaza en una jornada en la que el foco estará en el Molinón, donde un Sporting en horas bajas y un Oviedo que solo ha logrado un triunfo disputarán el primer derbi asturiano de la temporada. El líder recibe en el Alcoraz al Burgos este sábado (18:30), en un encuentro en el que los aragoneses buscan el pleno de puntos tras cuatro jornadas, algo que no ha conseguido en su historia. Además, el Huesca se enfrenta a un rival propicio para hacerlo, ya que los alto-aragoneses han ganado todos los encuentros que han disputado como local frente al Burgos. La jornada de este sábado traerá consigo también otro de los partidos más destacados. En el Molinón, Sporting y Oviedo disputarán un primer derbi asturiano del curso en el que mucho ha cambiado respecto a la pasada campaña, en la que ambos estuvieron presentes en el 'play-off' de ascenso a Primera. Ahora, ninguno de los dos equipos está cumpliendo con las expectativas en estas tres primeras jornadas ligueras. El Sporting está al borde de las posiciones de descenso con tan solo dos unidades en su casillero, y aún no sabe lo que es ganar. Por ello, el objetivo en el derbi es doble para los de Rubén Albés, ganar al máximo rival y lograr un triunfo que les aúpe en la clasificación. Por su parte, el Oviedo solo venció en la primera jornada, por lo que intentará en un escenario, en el que solo ha perdido uno de sus últimos cinco encuentros, enderezar su rumbo y colarse en los puestos cabeceros. Un día más tarde disputará su partido el segundo clasificado, el Real Zaragoza. Los maños reciben en casa este domingo (18:30) al Elche en un partido entre dos históricos del fútbol español. Los de Víctor Fernández intentarán volver a la senda de la victoria tras el empate en Miranda de Ebro y, en caso de pinchazo del Huesca, volver al liderato, mientras que el Elche quiere dar continuidad al triunfo y al buen juego exhibido ante el Córdoba. El último de los tres primeros clasificados en jugar será el Albacete. Los manchegos disputarán su encuentro el lunes (21:00) ante uno de los candidatos al ascenso, el Eibar. Los de Alberto González cayeron en la última jornada ante el Málaga en la Rosaleda, y frente al Eibar quieren recobrar las buenas sensaciones que les aportó el inicio del curso con esas dos victorias consecutivas. Por su parte, los armeros, que no han perdido, quieren lograr su primer triunfo fuera de casa de la temporada. La jornada arranca este viernes con el Tenerife-Racing de Santander en el Heliodoro Rodríguez López. Un encuentro en el que los locales quieren sumar una primera victoria que les permitiría abandonar los puestos de descenso, mientras que los santanderinos buscan un buen resultado que los mantenga en los puestos de privilegio de LaLiga Hypermotion. La jornada de sábado la completan dos duelos entre equipos históricos como el Granada-Deportivo de la Coruña y el derbi andaluz entre Córdoba y Málaga. En el primero, el Granada buscará su primera victoria como local del curso ante un Depor que cayó derrotado en su único partido a domicilio de liga, mientras que el Nuevo Arcángel espera celebrar el primer triunfo de su equipo tras el regreso al fútbol profesional frente a un Málaga que arranca la jornada en puestos de 'play-off'. El domingo, el Racing de Ferrol-Mirandés abrirá la jornada con un partido en el que los gallegos necesitan sumar los tres puntos si quieren abandonar los puestos de descenso, mientras que el Mirandés busca la primera victoria lejos de Anduva. Tras el encuentro de A Malata, Cartagena y Levante y Eldense y Almería se medirán con los puestos de 'play-off' en el horizonte. Por último, Castellón y Cádiz cerrarán la jornada de LaLiga Hypermotion con un duelo en Castalia en el que los andaluces necesitan los tres puntos para comenzar a asomarse a los puestos de cabeza, mientras que los locales, que estrenaron su casillero de victorias la pasada jornada, quieren atacar el top-6. HORARIOS DE LA JORNADA 4 DE LALIGA HYPERMOTION Viernes 6. Tenerife - Racing de Santander 21.00 horas. Sábado 7. Granada - Deportivo de la Coruña 16.15 horas. Huesca - Burgos 18.30 horas. Real Sporting - Real Oviedo 18.30 horas. Córdoba - Málaga 21.00 horas. Domingo 8. Racing de Ferrol - Mirandés 14.00 horas. Cartagena - Levante 16.15 horas. Eldense - Almería 18.30 horas. Real Zaragoza - Elche 18.30 horas. Lunes 9. Albacete - Eibar 21.00 horas. Castellón - Cádiz 21.00 horas.

