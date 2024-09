Page, Lambán, Asturias y Extremadura liderarán las críticas al cupo catalán dentro del Comité Federal del PSOE de mañana

El PSOE celebrará este sábado su Comité Federal para convocar oficialmente el Congreso Federal del partido a finales de noviembre que activará cambios en los liderazgos territoriales, aunque las federaciones encabezadas por Emiliano García-Page, Javier Lambán y las de Asturias y Extremadura aprovecharán también para alzar la voz ante el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por el concierto económico para Cataluña, sin descartar que se sumen otras 'baronías' socialistas a este debate. Sánchez ha convocado a los suyos a las 10:30 horas en Ferraz para este Comité Federal con el objetivo de aprobar la celebración del 41º Congreso Federal del PSOE para el fin de semana del 30 de noviembre, que además servirá para certificar su reeleción como secretario general de los socialistas y afrontar posibles cambios en los liderazgos territoriales. Él hará una declaración en abierto y el resto se producirá a puerta cerrada. Sin embargo, los socialistas más críticos con el pacto entre el PSC y ERC para una financiación singular en Cataluña han prometido tomar la palabra para mostrar su rechazo al trato bilateral ofrecido a Cataluña, después de ir elevando el tono en las últimas fechas en contra de que la Hacienda catalana recaude el cien por cien de los impuestos. Es el caso del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; el líder de los socialistas de Aragón, Javier Lambán; el secretario general del partido en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo; y un representante de la Federación Socialista Asturiana, ya que el presidente del Principado, Adrián Barbón, no acudirá por coincidir con el Día de la región. TRAS ELEVAR EL TONO Emiliano García-Page, el líder socialista que ha criticado con mayor rotundidad que Cataluña salga del régimen común de financiación, ha confirmado que tomará la palabra ante Sánchez y Salvador Illa, volviéndose así a pronunciarse al respecto 38 días después de protagonizar una declaración institucional en la que elevó el tono contra las cesiones al partido independentista, aunque su entorno no precisa el contenido del mensaje que enunciará ante sus compañeros. Otro de los 'barones' más críticos, Javier Lambán, también hablará dentro del Comité, pero tampoco ha trascendido nada del discurso que pronunciará. El líder de los socialistas aragoneses ha liderado en estas últimas fechas una Ejecutiva regional en la que se ha aprobado un rechazo explícito al cupo catalán y se ha presentado en las Cortes una iniciativa contra esta financiación singular. De parte del secretario general de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, intervendrá para defender el modelo territorial que recoge la Declaración de Granada, aprobada por el PSOE en 2013, en la que se rechazan privilegios a las comunidades autónomas. Este líder ya reclamó hace unas semanas una cumbre con todos los 'barones' socialistas para debatir este asunto, algo que desde la dirección del PSOE no ha sido atendido por el momento. Por parte de la delegación asturiana del PSOE no acudirá su líder, Adrián Barbón, por los actos del Día de la comundiad, aunque la Federación Socialista del Principado tendrá un portavoz --que no ha trascendido-- que manifestará la posición de Asturias en el seno del Comité, que pasa por desdeñar el trato bilateral a Cataluña. SIN DESCARTAR MÁS CRÍTICAS Falta por saber si dentro de la reunión habrá otras federaciones autonómicas que se sumen a estas críticas al pacto entre el PSC y ERC para que Cataluña recaude el cien por cien de los impuestos. Desde que se conoció este acuerdo, ha habido 'baronías' que también han expresado sus dudas sobre la financiación singular, aunque no han sido tan explícitas como C-LM, Aragón, Asturias o Extremadura. Es el caso, por ejemplo, del líder de los socialistas en Castilla y León, Luis Tudanca, que, ante la negativa del Gobierno de hablar del acuerdo con los términos de "concierto económico", él sí que lo defendió de esta manera y apostaba por una financiación autonómica justa y sin privilegios. LOS QUE ASPIRAN A LO MISMO En otro lado se encuentran las federaciones autonómicas que no ven con malos ojos la financiación singular para Cataluña y han avanzado que intentarán conseguir un acuerdo similar en sus territorios, teniendo en cuenta las diferentes singularidades, como por ejemplo Galicia, Andalucía o la Comunidad Valenciana. El líder de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, ha respaldado que se le otorgue un trato singular a Cataluña en materia de financiación al asegurar que es una demanda que su federación también reclama para Galicia. Y en parecidos términos se ha pronunciado el líder del PSOE andaluz, Juan Espadas, que también ha interpelado directamente al presidente de la Junta, Juanma Moreno, para poder conseguir un trato bilateral en financiación. La ministra de Ciencia y líder del PSOE de la Comunidad Valenciana, Diana Morant, ha salido a respaldar públicamente el acuerdo con ERC para que Cataluña recaude el cien por cien de los impuestos, avanzando que trabajará para conseguir un pacto similar en materia de financiación en la Comunidad Valenciana. El secretario general del PSOE de Cantabria, Pablo Zuloaga, tomará la palabra en el Comité Federal de este sábado para defender la "singularidad" de este región y garantizar así una financiación "buena" y "justa", que permita la cohesión territorial del país y que esta comunidad autónoma -que se caracteriza por su orografía y dispersión de la población-. SÁNCHEZ CON APOYOS El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PSC, Salvador Illa, que acudirá a esta cita, también contarán con apoyos de otros líderes territoriales en este Comité Federal del PSOE, ya que ha habido federaciones como las de Murcia, Baleares, Canarias, La Rioja, Navarra, Euskadi que han mostrado su aval al acuerdo. Muchos de ellos también tomarán la palabra, según han confirmado a Europa Press fuentes de sus gobiernos, aunque será para respaldar previsiblemente los acuerdos que han conseguido que Salvador Illa sea presidente de la Generalitat de Cataluña. En el caso del líder del PSOE en Madrid, Juan Lobato, ha sostenido que la reforma del sistema de financiación autonómica debe ser "multilateral", aunque ha defendido que el concierto económico catalán es una "propuesta que sale de Cataluña y ahora habrá un diálogo, una discusión en los órganos donde procede para tratar de llegar a un punto de acuerdo". CON POSIBLES CAMBIOS TERRITORIALES Tras el Congreso Federal de finales de noviembre se sucederán los congresos territoriales a final de año y principios del año 2025, en los que se pondrán en juego todos los liderazgos autonómicos del partido, activando posibles renovaciones. Este asunto también tendrá relevancia en el Comité Federal de este sábado, ya que han comenzado a salir nombres dentro de las federaciones autonómicas para competir el liderazgo a los secretarios generales que igual no cuentan con todo el respaldo de Ferraz. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha hablado recientemente sobre este asunto y se ha mostrado "a disposición" del PSOE de Castilla y León para el proceso de congresos que se abre a finales de noviembre con el cónclave federal, aunque cree que es "muy pronto" para hablar de liderazgos territoriales. Otro de los lugares en los que se ha producido este movimiento públicamente ha sido en Madrid, donde la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, no se ha pronunciado sobre la figura del secretario general de los socialistas madrileños, Juan Lobato, y lo ha hecho llamando a poner el foco del PSOE en "el debate de las ideas" en lugar de en otros.

