Mueren once personas en un bombardeo del Ejército contra una localidad bajo control rebelde cerca de China

Al menos once personas han muerto en una serie de bombardeos ejecutados por el Ejército de Birmania contra una localidad recientemente tomada por rebeldes cerca de la frontera con China, según ha denunciado este viernes el grupo armado Ejército de Liberación Nacional Taang (TNLA). El TNLA ha indicado en un comunicado en su página web que las tropas birmanas han lanzado varias bombas contra la localidad de Namjam, situada en el estado de Shan (norte), alcanzando viviendas civiles y un edificio oficial, dejando un total de once fallecidos, entre ellos dos niños, y otros once heridos. La formación --brazo armado del Frente de Liberación del Estado Palaung-- ha acusado en el pasado a la junta militar, en el poder en Birmania desde el 1 de febrero de 2021, de cometer crímenes de guerra al atacar de forma intencionada objetivos civiles en zonas controladas por este grupo. La junta fue instaurada a raíz del golpe de Estado dado para anular los resultados de las elecciones de noviembre de 2020, en las que la Liga Nacional para la Democracia (LND) de la Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kii se había hecho con la mayoría parlamentaria. La asonada se vio seguida por una dura campaña de represión que deja miles de muertos y detenidos, así como por el estallido de combates en varios puntos del norte y el oeste del país, donde el Ejército hace frente a una guerra de guerrillas con varios grupos rebeldes de tintes étnicos.

