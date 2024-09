Las 6 protagonistas de la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial Femenino Sub-20

Bogotá, 6 sep (EFE).- La segunda jornada del Mundial Femenino Sub-20 dejó clasificadas a octavos a siete selecciones, entre ellas a la anfitriona Colombia, a Brasil, España, Alemania, Japón, Austria y a Corea del Norte, y dio aire a México, Canadá y Estados Unidos.

Otros equipos como Costa Rica, Marruecos, Ghana, Nueva Zelanda, Fiyi y Australia quedaron prácticamente eliminados tras perder sus dos partidos.

Estas fueron las protagonistas de la segunda jornada:

Colombia no estaba jugando bien, pero encontró su talismán en el banquillo: la delantera Yesica Muñoz, que le cambió la cara al equipo cuando ingresó en el segundo tiempo y anotó con un cabezazo el gol con el que las cafeteras se impusieron por 1-0 sobre Camerún, con lo que clasificaron a octavos de final.

La atacante de 19 años milita en el Llaneros de Villavicencio, la ciudad de la que es oriunda, y celebró el gol con una dedicatoria especial: 'mi mamá me dijo Yesica, quiero que hagas un gol por tu abuela, que ya no está acá'. Y se lo dediqué a mi abuelita. Siempre soñé con que ella estuviera en la tribuna. Ella, mi abuelita Beatriz, siempre me está viendo".

La expectativa estaba puesta en Priscila y Dudinha, pero la carta tapada de la entrenadora Rosana Augusto ha sido la atacante Natália Vendito, una de las goleadoras de la cita orbital sub-20 en Colombia, donde brilló en la segunda jornada del Grupo B anotando un doblete a Francia para ponerla contra las cuerdas con la goleada 3-0 en una buena exhibición de la Canarinha.

La delantera de 19 años, irreverente en el campo e introvertida ante los micrófonos, venía de anotar también dos goles ante la frágil Fiyi, pero logró su reafirmación en el partido con las francesas, a las que incluso les encajó de taquito el primer tanto y acosó para evitar su inicio de juego e intentar robar algún balón para cobrar.

Esta "hija de Dios" y campeona suramericana sub-20 y sub-17 con Brasil, que despuntó en el deporte jugando fútbol sala, viene construyendo su carrera defendiendo la Verdeamarela y vistiendo la camiseta de Ferroviária desde las divisiones inferiores.

La española Jone Amezaga, que ya ganó el Mundial Femenino Sub-17 de India en 2022 y fue campeona europea Sub-19 el año pasado, tiene hambre de gloria y lo está demostrando en Colombia.

Con su doblete la delantera de la Roja le dio el triunfo por 2-0 a su selección ante Paraguay el pasado miércoles en el estadio Pascual Guerrero de Cali en el que las dirigidas por Sonia Bermúdez aseguraron su pase a los octavos de final del campeonato.

Amezaga, delantera del Athletic Club de la Primera División de España, le permitió a España avanzar en un mundial del que es vigente campeona y sueña con un nuevo título, que siga agrandando el palmarés de su corta carrera.

Pese a la derrota 3-1 con Alemania, la atacante nigeriana Chiamaka Okwuchukwu sobresalió en el la segunda jornada del Grupo D, gracias a su velocidad, a su habilidad y al gol que complicaron a una defensa que, a lo mejor, pensaba que no tendría que trabajar tanto frente a las europeas.

La delantera de 19 años, que juega con el número dos en su camiseta, un número atípico para una atacante, ya había sido clave en el compromiso que su equipo le ganó por 1-0 a Corea del Sur, gracias a su movilidad que la hace una de las figuras a seguir en el torneo.

La austríaca Sarah Gutmann tiene apenas 17 años y juega en el First Vienna FC, uno de los equipos más importantes en la liga de ese país surcado por el río Danubio.

Además de ser 'la voz cantante' de la defensa, tiene la facilidad del gol, como los dos que le hizo a Nueva Zelanda, un equipo que marca sin descanso y de buena talla.

Entre las virtudes que tiene la zaguera está salir con la pelota pegada al zapato, buen remate de cabeza y que pocas veces pierde en el mano a mano defensivo.

La defensora argentina Serena Rodríguez fue la figura de la segunda fecha del Grupo F luego de un doblete que le dio a La Albiceleste el empate ante Países Bajos que le mantiene vivo el sueño de clasificarse a octavos de final.

Argentina perdía 3-1 al finalizar el primer tiempo del partido ante las neerlandesas el jueves en Cali, cuando en el segundo tiempo la defensora de 18 años del Racing Club empató con dos tantos que dejan a la Albiceleste con la opción ante Costa Rica de meterse a la fase de octavos de final.

"Lo que hoy me tocó vivir es un sueño, no lo podía creer. Es algo soñado", dijo Rodríguez en la zona mixta del estadio Pascual Guerrero al final del partido.