BCIE se presenta como "aliado estratégico" para los retos de inversión en Centroamérica

Madrid, 6 sep (EFE).- La presidenta ejecutiva del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Gisela Sánchez, expresó este viernes la voluntad de su entidad de ser un "aliado estratégico" para aquellos países y empresas con interés en Centroamérica, una región con "grandes retos" de inversión.

En conferencia de prensa en el fin de su misión a España, Sánchez definió el BCIE como un "banco atractivo" por su "papel muy relevante" y su conocimiento de la región centroamericana, lo que en su opinión representa "una oportunidad para países europeos y de otras regiones para ver en el BCIE ese brazo financiero (...) que les permita tener más impacto en Centroamérica".

Según dijo, el BCIE representa el 50 % de los fondos de banca multilateral que han llegado a Centroamérica en los últimos 20 años.

Además del conocimiento de la región, Sánchez hizo énfasis en el "impacto positivo" que han tenido sus proyectos en la región, especialmente en sectores como infraestructura, transporte y energía, que han provocado relaciones "ganar-ganar" para empresas y países.

Entre los retos de inversión y necesidad de proyectos en la región, la presidenta del BCIE destacó por encima del resto el sector ferroviario, con varias operaciones ya en marcha, así como temas de energías renovables, agua y saneamiento.

"En la medida en que el BCIE tenga la capacidad de presentar proyectos innovadores que hagan sentido vamos a tener muchísima más capacidad de acceder a recursos", reconoció.

Unos proyectos que estarán alineados con los objetivos aprobados en su reciente Asamblea de Gobernadores, celebrada en mayo en Tegucigalpa, en la que fue aprobada la estrategia institucional para los próximos cinco años y en las que sobresalen los objetivos sociales, centrados en la mejora de la calidad de vida de las personas, la dimensión ambiental y asegurar que "en el ADN de cada operación" estén la inclusión y equidad de género.

"Estamos trabajando en asegurar que nuestros proyectos estén enfocados en esto", resumió Sánchez, y añadió que, si bien son receptivos a las operaciones propuestas por los países de la región, su idea es ser "proactivos" para mejorar la integración y la mejora de la región.

El BCIE concluyó una misión en España, miembro de la institución desde hace dos décadas, con la firma de varios convenios y memorandos de colaboración que, según Sánchez, demuestran el "apoyo y compromiso decidido" del país europeo y que "refuerza que se están haciendo las cosas bien" desde su entidad.

La comitiva del banco tuvo reuniones con el jefe de Estado español, el rey Felipe VI, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el Ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y representantes del sector privado español.

Entre los objetivos de la visita a España estuvo la petición de ayudar a abrir puertas a nuevos socios europeos para que participen o se unan al BCIE, solicitud que trasladaron al ministro Cuerpo en su encuentro.

Para Sánchez, la relación con España "no solamente debe ser Centroamérica, pidiendo a España siempre recursos económicos y 'know how' (conocimiento), sino que nosotros también ofrezcamos oportunidad de negocio para España y que esto permita que la relación sea más fluida" que se convierta en un "caso de éxito que motive a que tengamos otros países europeos en el Banco".

Entre los acuerdos conseguidos durante su estancia en Madrid destacan la firma de un convenio con el Gobierno español para fortalecer la cooperación económica y promover el desarrollo sostenible en Centroamérica; y un memorando de entendimiento con la Asociación Ferroviaria Española (Mafex) para la contribución del sector ferroviario español al desarrollo de proyectos en Centroamérica. EFE

vs/alf