Barnier, dispuesto a "reabrir el debate" para lograr "una mejora" del sistema de pensiones en Francia

El nuevo primer ministro de Francia, el conservador Michel Barnier, ha puesto este viernes sobre la mesa la posibilidad de "reabrir el debate" para lograr "una mejora" del sistema de pensiones, una reforma que suscitó fuertes protestas en Francia durante el año pasado. Barnier ha indicado que, si bien el nuevo Gobierno galo "no va a cuestionarlo todo", sí tiene previsto "abrir debates para mejorar dicha ley", según ha explicado durante una entrevista con la cadena de televisión francesa TF1, donde ha especificado que estas mejoras van en la línea del "respeto al marco presupuestario". "Espero estar ahí hasta el final de la legislatura, y no quiero aumentar la deuda durante ese tiempo", ha aclarado antes de puntualizar que no descarta "una mayor justicia fiscal". "Diré a los nuevos ministros que utilicen mejor el dinero público", ha sostenido. En este sentido, ha hecho hincapié en la importancia del crecimiento económico: "Esto no viene del cielo, viene de las empresas, de los agricultores, de los pescadores, de los franceses en el extranjero, de los departamentos de ultramar... Hay muchas bazas en este país, hay motivos para la esperanza". Sobre su relación con el presidente francés, Emmanuel Macron, Barnier ha asegurado que a pesar de las diferencias existe "respeto". "Siento respeto por él, no estamos en una situación de cohabitación como las del pasado", ha declarado antes de incidir en que "el Gobierno debe gobernar y el presidente debe presidir". GOBIERNO Y MIGRACIÓN Asimismo, ha especificado que el suyo "no será un gobierno únicamente de derechas" y ha lamentado la falta de respeto vivida en la esfera política durante los últimos años. "A causa de la crisis como la de la COVID-19 y la guerra, puede que no hayamos trabajado suficientemente de forma colectiva. Respetaré a todas las fuerzas políticas, porque todos los ciudadanos son necesarios. Las buenas ideas no siempre vienen de arriba, a menudo vienen de abajo", ha explicado. En relación a los próximos nombramientos ministeriales ha indicado que "habrá gente" de su "familia política" y ha dejado la puerta abierta a la inclusión de "ministros salientes". Al ser preguntado sobre la posibilidad de contar con ministros de izquierdas, Barnier ha respondido afirmativamente. En cuestiones migratorias ha abogado por controlar los flujos con "medidas concretas" dado que "sigue existiendo la sensación de que las fronteras son coladeros que no están bajo control", ha expresado antes de hacer hincapié en que los 11 millones de franceses que han votado al partido ultraderechista Agrupación Nacional (RN) de Marine Le Pen también cuentan. "No he tenido ninguna discusión con la señora Le Pen. No tengo mucho en común con las ideologías de Agrupación Nacional, pero la respeto", ha puntualizado.

