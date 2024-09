Maheta Molango: "Haaland y Salah tienen ventaja sobre los rivales cansados"

Londres, 5 sep (EFE).- Maheta Molango, presidente de la PFA (sindicato de futbolistas en Inglaterra), advirtió del enorme número de partidos al que hacen frente los jugadores y habló de los casos de Erling Haaland y Mohamed Salah, que descansaron en verano, y que, según cuenta, se están aprovechando "de unos rivales cansados".

Haaland y Salah, que no tuvieron compromisos de selecciones en verano, han tenido un inicio de temporada espectacular. El egipcio ha marcado tres goles y repartido tres asistencias, mientras que Haaland lleva dos 'hat tricks' y acumula siete goles en Premier en tres encuentros.

Esto ocurre en contraste al inicio de campaña que han tenido jugadores que sí participaron en la Eurocopa, como es el caso de Phil Foden, que aún no ha podido ser titular con el Manchester City y se ha caído de la lista de Inglaterra, y Jude Bellingham, que se ha perdido los últimos partidos del Real Madrid por lesión. Molango también hizo referencia a Julián Álvarez, que jugó 75 partidos entre club y selección la temporada pasada.

"Me parece increíble la diferencia en el feedback que recibimos de los jugadores que han tenido unas vacaciones adecuadas, respecto a la que no. El lenguaje corporal y lo que nos dicen es muy diferente. Creo que nosotros en Inglaterra tenemos dos ejemplos muy claros. Uno es Haaland. Es bonito estar en un vestuario y escuchar que alguien dice "Echaba de menos estar aquí, poder entrenar. Tengo muchas ganas y estoy motivado". Y eso fue en pretemporada", apuntó Molango en el diario británico "The Times".

"Ahora se puede ver el resultado. Ha vuelto a ser la máquina del año pasado. Es algo similar a lo de Salah, ha podido descansar y estamos viendo su mejor versión. Los rivales puedes ver que están cansados. Estaban cansados antes de que comenzara la temporada, lo cual es muy preocupante".

Según la asociación de futbolistas FIFPRO, Bellingham, a sus 21 años, ha jugado el doble de minutos que David Beckham a su misma edad, mientras que Cristian Romero, central del Tottenham Hotspur, viajó 170.000 kilómetros el curso pasado pese a que los 'Spurs' no jugaron en Europa.

El mismo informe de FIFPRO, desvelado este jueves, apunta que las perspectivas para las temporadas 2024-25 y 2025-26 son de una mayor congestión de partidos debido a la expansión de las competiciones internacionales.

"Se prevé que la carga real de partidos de los jugadores para esas temporadas alcance nuevas cotas, con cerca o incluso más de 80 partidos por temporada para algunos jugadores, como Federico Valverde (Real Madrid/Uruguay), Nicoló Barella (FC Internazionale Milano/Italia) y Phil Foden (Manchester City/Inglaterra)", apunta.

Alexander Bielefeld, director de Política Global y Relaciones Estratégicas de FIFPRO para el Fútbol Masculino, afirmó que "la brecha entre quienes planifican y programan las complejas competiciones internacionales y quienes las juegan y las viven nunca ha sido mayor.

"Es crucial que salvemos esa brecha y empecemos a dar prioridad a la salud, el bienestar y el rendimiento centrados en el jugador", agregó. EFE

msg/jpd