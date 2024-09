Diecisiete países participarán en Eurovisión Junior que organiza RTVE con el lema 'Lets Bloom'

Diecisiete países participarán en Eurovisión Junior que este año organzia RTVE en la Caja Mágia de Madrid el 16 de noviembre con el lema 'Lets Bloom'. Ésta será la primera vez que España acoja el certamen en su edición infantil y Madrid tomará el relevo a Niza tras el segundo puesto de Sandra Valero con 'Loviu' y la renuncia del ganador, Francia, a ser el país anfitrión. Las entradas saldrán a la venta el próximo 15 de octubre. Albania, Alemania, Armenia, Chipre, España, Estonia, Francia, Georgia (GPB), Irlanda (TG4), Italia (RAI), Macedonia del Norte (MKRTV), Malta (PBS), Países Bajos (AVROTROS), Polonia (TVP), Portugal (RTP), San Marino (SMRTV), y Ucrania (UA:PBC) son los países participantes. De esta forma, Chipre y San Marino regresan al festival infantil. El de Madrid será el festival de Eurovisión Junior con un mayor número de televisiones participantes desde 2021. España estará representada por Chloe DelaRosa, que fue elegida de entre las 290 candidaturas recibidas por RTVE, más del doble que en la anterior edición y récord en la historia de España en el festival infantil. El lema del festival hace referencia al florecer de los jóvenes artistas. El objetivo, según RTVE, es "acompañarlos en su crecimiento y en su desarrollo y que lo hagan de una forma sana, segura y diversa. En definitiva, ayudarlos a florecer, a progresar, siendo ellos mismos". Cada artista podrá unir el lema, 'Let's Bloom', con un concepto relacionado con los valores de Eurovisión Junior: Bloom in harmony, Bloom in joy, Bloom in diversity, etc. Ana María Bordas, directora de Originales en RTVE, productora Ejecutiva de Eurovisión Junior 2024 y jefa de la delegación española en el festival, asegura que, tomando como ejemplo la naturaleza, "se ha pensado en un concepto que incida en la idea del florecimiento de los jóvenes artistas hacia un futuro donde puedan ser ellos mismos y puedan expresarse libremente de forma segura y diversa". Según Martin Österdahl, Supervisor Ejecutivo de Eurovisión Junior, "hace mucho tiempo que España no acoge un evento de Eurovisión y la emoción de RTVE por organizar el festival de este año ha sido contagiosa. Esperamos tener una semana maravillosa en noviembre". Con Marvin Dietmann como director artístico de Eurovisión Junior 2024 y director de la gala, RTVE trasladará el concepto de "florecer" al escenario del festival a través de elementos orgánicos que escenifiquen lo que llama el "jardín de la vida". "Creemos que la esencia de la belleza está en la diversidad, muy parecida a un jardín que florece, y en eso se basa nuestra visión para el escenario. En este viaje creativo, abrazamos la idea de que cada artista, como una planta única, contribuye al vibrante tapiz de nuestro "jardín de la vida". Se ha diseñado un set sencillo y a la vez moderno, con un elemento central que recordará a la verticalidad del mundo digital con el que conviven los jóvenes: una gran pantalla led vertical que presidirá el escenario como elemento central. Dietmann invita al público a "confiar en el futuro de nuestros artistas, mientras nos embarcamos juntos en esta experiencia transformadora". El recinto donde se celebrará el festival es la Caja Mágica, uno de los referentes arquitectónicos de Madrid. El edificio principal tiene una superficie total construida de 83.500 m2 y capacidad para albergar entre 5.000 y 7.000 personas. Cuenta con un lago de 25.000 m2 y un parque interior de 50.500 m2 de superficie.

