Anne Applebaum analiza cómo colaboran entre sí las dictaduras en su libro "Autocracy Inc."

Londres, 05 sep (EFE).- La periodista, historiadora y ganadora de un premio Pulitzer Anne Applebaum presentó este jueves su nuevo libro "Autocracy Inc." en Londres, donde analiza cómo funcionan y colaboran entre sí las autocracias y las dictaduras en la actualidad.

En un encuentro organizado por la Asociación británica de Prensa Extranjera (FPA, en inglés), la periodista estadounidense respondió a las preguntas de los corresponsales sobre "Autocracy Inc.", que salió a la venta el pasado 23 de julio y que, con poco más de 200 páginas, se puede leer en un vuelo entre Londres y Nueva York, dijo su autora.

En palabras de la propia Applebaum, "Autocracy Inc." intenta poner en relieve la existencia de una red de Estados autocráticos y dictatoriales que, aunque tienen diferentes ideologías y puntos de vista distintos sobre el mundo, comparten las mismas estrategias políticas y su discurso "contra el lenguaje democrático, de derechos humanos y de las leyes".

"No soy tan narcisista de pensar que el mundo va a cambiar después de escribir este libro", dijo la ganadora del premio Pulitzer de no ficción por "Gulag" en 2004, que puntualizó que la red de autocracias no se teje en una sala secreta ni es parte de una conspiración, sino que se trata de una "alianza" palpable entre autocracias con intereses comunes.

Por ejemplo, su actitud frente a la información y la propaganda, dijo Applebaum, que también reflexionó sobre la responsabilidad de las redes sociales a la hora de amplificar las narrativas de estos países y aseguró que la solución no pasa por ejercer una censura, sino por establecer unas reglas que sean compatibles con una democracia.

A juicio de Applebaum, los dictadores y autócratas de países como Rusia, China, Irán o Corea del Norte, entre otros, "son líderes que están tan cegados con mantenerse en el Gobierno y retener su poder personal y, quizás, su dinero, que están dispuestos a permitir que sus naciones se conviertan en Estados fallidos".

En concreto, la escritora estadounidense citó el ejemplo de Venezuela y dijo que las decisiones de sus líderes han permitido "deliberadamente" su declive y hundimiento, pues, según apuntó, ha pasado de ser el país más rico de América del Sur y exportador de petróleo, a ser uno de los más pobres y a tener a su población "pasando hambre".

Asimismo, a dos meses exactos de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, la escritora evitó dar un veredicto, y, aunque vaticinó que Kamala Harris ganará el voto popular, también dijo que la última palabra se decide en los colegios electorales y que no sabía si eso significaría una victoria sobre Donald Trump, a quien calificó como una persona sin ideología. EFE

