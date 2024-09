Teresa Bueyes desaconseja que se recurra la sentencia de Daniel Sancho

El caso de Daniel Sancho está ocupando la actualidad mediática. Más ahora que hemos conocido la sentencia por la que condenan al joven a cadena perpetua por el asesinato premeditado y descuartizamiento de Edwin Arrieta. Hemos hablado con la abogada Teresa Bueyes y desaconseja que se recurra la sentencia "porque la única posibilidad de que el rey pueda incluso perdonar o hacerle una pequeña disminución de condena, pasa por reconocer los hechos, pedir perdón y que paguen a la familia la responsabilidad civil". Además, ha recordado que cuando pasen ocho años, el hijo de Rodolfo Sancho podría cumplir su condena en una prisión española: "Pasados los años y si hay un buen comportamiento, se suele valorar en torno a los ocho años". En cuanto a las posibles medidas legales que Rodolfo Sancho estaría pensando tomar por la filtración de unos audios comprometidos, Teresa nos comentaba que "yo creo que en caso de haber un delito, no está tanto en lo que es la filtración de los audios, sino más bien en la posibilidad de que le hayan imputado a él un delito" . Por su parte, en cuanto a Silvia Bronchalo, entiende que su comportamiento ha sido "ejemplar para todo" y que ahora, tanto ella como Rodolfo deberían tener un actitud baja de cara a los medios: "Yo creo que ahora sobra la soberbia, las palabras fuera de lugar, las entrevistas para ganar dinero que no sean para pagar a esta pobre familia las responsabilidades económicas, ¿no? Que de momento, pues si no han cobrado nada y tienen unos padres tan mayores que tienen que empezar a trabajar porque dependían económicamente de Edwin, pues la verdad, pues yo creo que ellos mismos, ¿no? Son los que tendrán que valorar esta situación que no les favorece nada".

