Fútbol. Almeida pide a Vinícius que rectifique sus declaraciones sobre el racismo en España: "Es profundamente injusto"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido al delantero del Real Madrid Vinícius Jr. que rectifique sus declaraciones sobre el racismo de España y el Mundial de fútbol de 2030, al calificarlas de "profundamente injustas". Lo ha afirmado en declaraciones a los medios de comunicación este miércoles desde el nuevo desarrollo de la capital de Los Berrocales, después de que el deportista asegurara que el Mundial de 2030, que se celebrará en España, Portugal y Marruecos, tendrá que "cambiar de lugar" si España no logra "evolucionar" en cuanto al tema del racismo. "Espero que rectifique inmediatamente esas declaraciones, somos consientes todos de que hay episodios y que tenemos que trabajar muy duro, pero es profundamente injusto decir que somos una sociedad racista como vino a decir Vinícius y que además ponga en peligro la celebración del Mundial en Madrid", ha criticado el regidor de la capital. Considera que Vinícius pese a ser un "extraordinario jugador" en este caso "ha metido la pata" y no le puede mostrar su apoyo cuando ha llamado al conjunto de la sociedad, española y madrileña, "racista". "No lo puedo aceptar, debería poner en valor que vive en una de las ciudades más acogedoras que hay en el mundo. A nadie se le pregunta ni de dónde viene, ni a dónde va", ha destacado, pese a reconocer que el jugador ha tenido que soportar "determinados episodios lamentables".

