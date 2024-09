El ministro de Asuntos Exteriores de Suecia, Tobias Billstrom, deja la política

El ministro de Asuntos Exteriores de Suecia, Tobias Billstrom, ha anunciado este miércoles que deja el cargo, una renuncia que va acompañada de su salida definitiva de la política, si bien no ha explicado los motivos. "Tengo 50 años y espero poder contribuir y trabajar duro en otros contextos", ha dicho. Billstrom ha sido, entre otras cosas, uno de los artífices de la adhesión de Suecia en la OTAN en marzo de este año. "Hemos dejado atrás más de 200 años de no alineación y esto no habría sido posible sin el arduo trabajo realizado por el Gobierno y el Ministerio de Exteriores", ha destacado en su nota de despedida en X. "Difícilmente se puede subestimar la importancia para la seguridad de Suecia y de nuestros amigos nórdicos y bálticos", ha dicho, alertando al mismo tiempo de los importantes desafíos que tendrá por delante su sucesor. "Nos encontramos en la situación política de seguridad más grave desde la II Guerra Mundial", ha valorado. "Pertenecemos al núcleo de países que apoyan a Ucrania" y en Oriente Próximo, ha defendido, "a largo plazo la única solución razonable es la de dos Estados (...) No faltan tareas para mi sucesor, le deseo la mejor de las suertes", ha dicho Billstrom ha señalado que esta decisión viene acompañada de su salida de la política, en donde ha estado en los últimos 25 años desempeñando diferentes roles. "Dejaré mi escaño en el Riksdag --Parlamento sueco--. Lo que haré a continuación aún está abierto", ha dicho. Poco después de este anuncio, el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, ha utilizado sus redes sociales para enviar un mensaje de agradecimiento. "Tobias ha cumplido su servicio nacional con gran éxito", destacando que estos dos últimos años en el Ministerio de Asuntos Exteriores han sido "los más agotadores de todos".

Compartir nota: Guardar Nuevo