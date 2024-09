EEUU pide justicia para los seis rehenes "asesinados por Hamás" en un túnel en la Franja de Gaza

El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, ha pedido este martes justicia para los seis rehenes "asesinados por Hamás (Movimiento de Resistencia Islámica)", incluido un ciudadano estadounidense, en un túnel en la Franja de Gaza este fin de semana, que fueron hallados por las tropas israelíes con supuestos signos de haber sido ejecutados pero que el grupo palestino ha achacado a los bombardeos de Israel. "A primera hora de la mañana del domingo en Israel, los padres de Hersh Goldberg-Polin recibieron la devastadora noticia de que no volverían a ver a su hijo tras ser asesinado por Hamás. Al igual que Jon Polin y Rachel Goldberg-Polin, las familias de otros cinco rehenes también se enteraron el domingo de que también habían perdido a sus seres queridos para siempre. Lloramos por todos ellos y exigimos justicia para todos ellos", ha indicado Miller. Tras ello, ha indicado que la justicia "puede suceder de varias maneras", ya sea " a través del sistema judicial" o del "campo de batalla", según ha explicado durante una rueda de prensa. De igual forma se ha hecho eco de las palabras pronunciadas durante el fin de semana por el secretario de Estado, Antony Blinken, en las que calificó a Polin como un "héroe estadounidense" y un "alma gentil" que fue secuestrado durante el ataque al festival de música el pasado 7 de octubre, "El mundo también conoce la valentía que Hersh demostró aquel día: cómo se refugió en un refugio con otros asistentes al festival, y cuando Hamás lanzó granadas contra ese refugio, él recogió una granada tras otra y las volvió a lanzar hasta que finalmente una de ellas le voló un brazo", ha agregado. Por último, ha instado a ambas partes a llegar un acuerdo debido a que ni los palestinos ni los israelíes ni el mundo pueden "permitirse esperar más", tras lo que se ha apoyado en un discurso pronunciado por Jon Polin, padre del mencionado rehén: "Hay un exceso de agonía en todos los bandos del trágico conflicto de Oriente Medio, y en una competición de dolor, no hay ganadores". Durante la misma jornada, las Brigadas Ezzeldín al Qassam, brazo armado de Hamás, han publicado el vídeo del rehén Uri Danino, entre los seis muertos hallados en el túnel, en el que carga contra el Gobierno israelí, según ha compartido la agencia de noticias Shehan, vinculada al grupo islamista. "El gobierno israelí y el Consejo de Seguridad no nos protegieron, y hoy intentan matarnos uno a uno. Hagan todo lo posible por devolvernos a nuestras casas, hagan todo lo posible por sacarnos vivos de aquí", expresó ante la cámara antes de su muerte.

