Los tiburones grandes son capaces de cazarse entre sí

Por primera vez en el mundo se ha documentado un caso de depredación de un tiburón cailón, en concreto una hembra reproductora, por otro gran tiburón al suroeste de Bermudas. "En este caso, la población no solo perdió una hembra reproductora que podría contribuir al crecimiento de la población, sino que también perdió a todas sus crías en desarrollo. Si la depredación es más generalizada de lo que se creía anteriormente, podría haber importantes impactos para la población de tiburones cailón que ya está sufriendo debido a la sobrepesca histórica", advierte la doctora Brooke Anderson, ex estudiante de posgrado de la Universidad Estatal de Arizona y coautora de la investigación, que se publica en Frontiers in Marine Science Los cailones son tiburones que habitan en los océanos Atlántico y Pacífico Sur y en el Mediterráneo. Son grandes, activos, de complexión fuerte (hasta 3,7 metros de largo y 230 kg de peso) y longevos, llegando a vivir hasta 30 o incluso 65 años. Las hembras no se reproducen hasta que tienen unos 13 años y luego dan a luz una media de cuatro crías cada uno o dos años, que nacen vivas tras un periodo de gestación de entre ocho y nueve meses. Debido a su lento ciclo reproductivo, las poblaciones de marrajo sardinero no pueden recuperarse rápidamente de la persecución, la pesca recreativa, la captura incidental y la pérdida y degradación del hábitat a las que están expuestas actualmente. De hecho, el marrajo sardinero del Atlántico Noroeste está clasificado como en peligro de extinción en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN, mientras que las poblaciones del Atlántico Noreste y del Mediterráneo están en peligro crítico de extinción. Como parte de su investigación sobre la migración de tiburones, Anderson y sus colegas capturaron cailones en Cape Cod, Massachusetts, en 2020 y 2022. Cada cailón fue equipado con dos etiquetas satelitales, un transmisor satelital montado en la aleta y una etiqueta de archivo satelital (PSAT) que se desmonta, antes de ser liberado. Las etiquetas montadas en la aleta envían la ubicación actual a los satélites cada vez que la aleta del tiburón se eleva por encima de la superficie. Las PSAT miden continuamente la profundidad y la temperatura y almacenan estos datos hasta que la etiqueta se cae, generalmente después de un período predeterminado, después del cual flotan hacia la superficie y transmiten sus datos almacenados a los satélites. Entre los cailones marcados se encontraba una hembra preñada de 2,2 metros de largo. Los investigadores esperaban obtener datos de esta hembra para ayudar a identificar hábitats importantes para las madres cailones y sus crías. Pero el destino intervino. Inesperadamente, el PSAT de esta hembra comenzó a transmitir en las aguas de las Bermudas 158 días después de su liberación. Esto implicaba que el PSAT se había desprendido y ahora flotaba en la superficie. Los datos transmitidos posteriormente mostraron que esta hembra había estado navegando durante cinco meses a una profundidad de entre 100 y 200 metros por la noche y entre 600 y 800 metros durante el día, en aguas con una temperatura de entre 6,4 y 23,5 °C. Durante este tiempo, la etiqueta de montaje en la aleta había transmitido solo una vez, lo que confirmaba que permaneció bajo el agua la mayor parte del tiempo. Pero de repente, a partir del 24 de marzo de 2021 y durante cuatro días, la temperatura medida por el PSAT se mantuvo aproximadamente constante en 22 °C, a una profundidad de entre 150 y 600 metros. Solo había una explicación posible: ese día, el desafortunado marrajo sardinero había sido cazado y devorado por un depredador más grande. El PSAT debió excretarse unos cuatro días después y comenzó a transmitir. "Dos candidatos a depredadores endotérmicos lo suficientemente grandes como para depredar a los marrajos maduros y ubicados en las cercanías y en la época del año del evento de depredación incluyen al tiburón blanco Carcharodon carcharias y al marrajo de aleta corta Isurus oxyrhinchus ", escribieron los autores. Se sabe que los tiburones mako de aleta corta se alimentan de cefalópodos, peces óseos, tiburones pequeños, marsopas, tortugas marinas y aves marinas, mientras que los tiburones blancos también se alimentan de ballenas, delfines, focas y rayas. De los dos candidatos, el tiburón blanco era el culpable más probable, ya que los marrajos de aleta corta suelen realizar inmersiones oscilatorias rápidas entre la superficie del mar y las profundidades más profundas durante el día mientras están en mar abierto, un comportamiento que no registró el PSAT. "Necesitamos seguir estudiando las interacciones entre depredadores para estimar la frecuencia con la que los grandes tiburones se cazan entre sí. Esto nos ayudará a descubrir qué efectos en cascada podrían tener estas interacciones en el ecosistema", finalizan.

