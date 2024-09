Álvaro Valera cae en cuartos de final del tenis de mesa de la clase 6

El jugador español Álvaro Valera no pudo asegurarse una medalla al menos de bronce tras caer este martes en los cuartos de final de la clase 6 del tenis de mesa de los Juegos Paralímpicos de París ante el estadounidense y actual campeón, Ian Seidenfeld, por 3-0 (11-5, 12-10 y 11-9). De este modo, el sevillano, histórico oro en Sydney 2000 cuando era un clase 8, se marcha por primera vez en su carrera de vacío de unos Juegos Paralímpicos y no podrá engordar su enorme palmarés donde relucen seis metales. Valera no tuvo demasiadas opciones ante Seidenfeld, aunque la clave pudo estar seguramente en el segundo set, que lo tuvo en su mano antes de perderlo víctima de la remontada del estadounidense, mucho más superior en los otros dos, en los que llevó casi siempre la iniciativa. El campeón de Tokio comenzó mucho más entonado y se llevó el primer parcial con mucha claridad por 11-5. Sin embargo, el español supo reaccionar y ser el gran dominador del segundo set, donde se puso con un óptimo 10-5. Pero no lo pudo aprovechar y siete puntos seguidos de su rival le obligaron a firmar una épica remontada a la que Seidenfeld no le dio opción en un tercera manga disputada, pero que cayó del lado del americano. Ahora, las esperanzas del tenis de mesa, que lleva aportando al medallero español desde Barcelona'92, residen en Jorge Cardona y Ander Cepas, ambos de la clase 9 y que se clasificaron en la sesión matinal para los cuartos de final. El jugador aragonés derrotó por 3-1 (11-6, 7-11, 11-8 y 13-11) al chino Chaodong Liu y ahora buscará asegurarse al menos el bronce este miércoles ante el francés Lucas Didier, cinco del ranking, y el guipuzcoano se impuso también por 3-1 (11-9, 9-11, 11-7 y 11-9) al japonés Koyo Ibawuchi y se cruzará con el ucraniano Ivan Mai.

