Ministro se disculpa por decir que en Perú "quien trabaja no pasa hambre"

Lima, 2 sep (EFE).- El ministro de Desarrollo Agrario y Riego de Perú, Ángel Manero, se disculpó este lunes por haber afirmado que en el sector rural de su país "quien trabaja no pasa hambre", una frase que consideró que "suena terrible", pero atribuyó a las enseñanzas de su abuelo.

"Yo no soy confrontacional, me disculpo con todas las personas que se hayan podido sentir ofendidas con la frase, pero esa no es la intención", declaró el ministro al presentarse ante la Comisión Agraria del Congreso, que lo citó para que dé explicaciones sobre este tema y la situación de su sector.

Manero sostuvo que "esas frases se nos van quedando en el inconsciente", pero admitió que, "ciertamente, dicha en una tribuna nacional suena terrible, suena poco empática, sin duda".

"Al final estas frases se vuelven como gritos de guerra cuando uno quiere salir de la pobreza", añadió antes de decir que él proviene "del lado rural, del lado pobre del país".

El ministro reiteró que la frase que atribuye a su abuelo: "solo los flojos pasan hambre, sin duda", si se dice "a nivel nacional, suena terrible", pero a su familia le "funcionaba a salir adelante, a trabajar duro".

Manero admitió que en su país "ciertamente hay un sector vulnerable, que tiene alta probabilidad de pasar hambre" y mencionó a las personas en orfandad, abandonadas o que por cuestiones de salud "no pueden salir a buscarse el pan".

El ministro recordó que los indicadores oficiales indican que el 29 % de la población peruana es pobre y el 5 % vive en la extrema pobreza, mientras que más del 40 % de los niños de cero a tres años tiene anemia y más del 50 % de la población afronta la inseguridad alimentaria.

Afirmó, sin embargo, que "decir inseguridad alimentaria no es lo mismo que decir hambre", porque "uno puede estar en inseguridad alimentaria comiendo sus tres comidas al día".

"Hay otro segmento que no puede llenar el estómago, come con déficit, eso sí es hambre", remarcó antes de añadir que esto "técnicamente se llama subalimentación".

Al respecto, dijo que un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) reporta que el porcentaje de personas subalimentadas en Perú es del 7 %, una cifra que se acerca al 5 % de la población en extrema pobreza.

Manero consideró, por ese motivo, que "cuando dice el titular de un periódico que 17 millones de peruanos pasan hambre, eso no es cierto, el hambre técnicamente está relacionado al dato de subalimentación y ese es el 7 % de los peruanos".

"Yo sé que hay frases que han caído mal, reitero mis disculpas a toda la población que se haya podido sentir ofendida; son frases que salen del subconsciente, pero tampoco podemos permitir que se nos presenten titulares que no dice ni el mismo estudio de la FAO", concluyó.