Corea del Sur descarta el colapso del sistema sanitario a pesar de enviar médicos militares a hospitales

Las autoridades de Corea del Sur han descartado este lunes el colapso del sistema sanitario a pesar de que ha admitido que ha estado desplegando a médicos del Ejército para atender pacientes en las unidades de emergencias de los hospitales debido a la escasez de facultativos. La situación sanitaria ha empeorado drásticamente, especialmente a raíz de los múltiples paros y protestas protagonizados por médicos de todo el país, que buscan bloquear la reforma del Gobierno que aumenta significativamente las plazas en las facultades de Medicina. Sin embargo, el viceministro de Sanidad, Park Min Soo, ha señalado que aunque algunos hospitales han reducido sus capacidades de sus servicios de urgencias y cuentan ahora con menos médicos, ninguno ha suspendido las operaciones de emergencia. "Las capacidades médicas de emergencias afrontan dificultades, pero no hay que preocuparse de un posible colapso", ha afirmado en declaraciones a la prensa, donde ha puntualizado que el Gobierno tiene intención de enviar una quincena de médicos a unidades que se han visto especialmente afectadas, además de asignar 235 médicos militares en hospitales con problemas. No obstante, la Asociación Nacional de Profesores de Facultades de Medicina ha alertado de que muchas de las urgencias no están ofreciendo servicios normales y ha apuntado a un posible "colapso" del sistema. Más del 90 por ciento de los 13.000 médicos residentes del país han renunciado a sus puestos en protesta contra el plan del Gobierno para incrementar el número de plazas de formación médica de las 3.000 actuales a las 5.000 para el curso que viene. Los médicos alegan que la propuesta supone una carga insostenible dado que las universidades no tienen la capacidad para asumir el incremento de alumnos, una cuestión que tampoco soluciona la falta de incentivos de cara a las especialidades peor pagadas, como pediatría. Además, argumentan que las autoridades deberían centrarse en protegerles de las demandas por mala praxis.

