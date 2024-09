Apple eliminará los puertos USB-A en el Mac mini M4 y trabaja en un nuevo Magic Keyboard de gama baja, según Gurman

Apple planea eliminar los puertos USB-A en el nuevo ordenador Mac mini con procesador M4, que sustituirá por cinco puertos USB-C, así como un puerto de Ethernet, HDMI y un conector para auriculares, además está trabajando en un nuevo Magic Keyboard de gama más baja, según Gurman. La compañía tecnológica estadounidense continúa trabajando en la actualización de sus próximos ordenadores Mac, que incorporarán la familia de procesadores M4, y que actualmente se encuentran en pruebas para garantizar la compatibilidad con aplicaciones de terceros. Tal y como se pudo conocer a principios de agosto, entre los nuevos Mac, los de Cupertino están desarrollando un nuevo ordenador Mac Mini con chip M4, que llegará a finales de este año y será el PC de escritorio más pequeño fabricado por la compañía. Siguiendo esta línea, según ha compartido el analista y periodista de Bloomberg, Mark Gurman, en su último boletín Power On, además de reducir su tamaño, el nuevo ordenador Mac Mini eliminará los puertos USB-A que ofrece la versión actual del Mac Mini. En su lugar, Apple incluirá cinco puertos USB-C y completará su conectividad con un puerto HDMI, un puerto Ethernet y un conector para auriculares. Además de todo ello, fuentes relacionadas con la compañía han aclarado en declaraciones a Gurman que la fuente de alimentación del ordenador será interna. Con todo ello, según ha indicado el analista, se prevé que los nuevos ordenadores Mac mini no sean anunciados hasta aproximadamente un mes después de la presentación de los iPhone, que está programada para el próximo lunes 9 de septiembre. Esto se debe a que los proveedores comenzarán a enviar unidades de Mac mini con el chip M4 estándar a principios de septiembre, mientras que la versión con el chip M4 Pro se enviará en octubre, tal y como ha detallado. NUEVO MAGIC KEYBOARD Por otra parte, Apple también está desarrollando un nuevo teclado para iPad Magic Keyboard de gama más baja, que será lanzado a mediados del próximo año 2025 para dispositivos iPad "de nivel de entrada" o el nuevo iPad Air. La tecnológica lanzó su último Magic Keyboard en mayo de este año junto con los nuevos iPad Pro, con novedades como un reposamanos de metal, un 'trackpad' más grande y teclas de funciones específicas. Ahora, Apple planea lanzar una versión más sencilla para los iPads estándar. En concreto, fuentes relacionadas con el proyecto han señalado a Gurman que esta versión no dispondrá de los componentes más caros, como es el reposamanos de metal. Sin embargo, sí ofrecerá algunas características nuevas.

