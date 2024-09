Un tribunal de segunda instancia peruano confirma la segunda inhabilitación de Vizcarra

La Primera Sala en lo Constitucional de Lima ha confirmado la inhabilitación durante diez años impuesta por el Congreso al expresidente peruano Martín Vizcarra. La condena se basa en que el exmandatario se vacunó de manera irregular contra la COVID-19 con dosis experimentales de Sinopharm, igual que su esposa, Maribel Díaz, y su hermano mayor, César Vizcarra, según la sentencia, fechada el pasado 29 de agosto. La Sala Constitucional rechaza así el recurso de Vizcarra contra el fallo de primera instancia por el que pedía anular o declarar inaplicable la sanción dictada por el Parlamento. Sin embargo, el tribunal considera que el trámite de la denuncia constitucional que acabó en la inhabilitación no violó los derechos constitucionales del expresidente. Con esta decisión de segunda instancia se cierra la vía judicial y se abre el camino para que el expresidente recurra al Tribunal Constitucional a través de un recurso de agravio constitucional, informa el diario 'La República'. El Constitucional estudia ya el amparo de Vizcarra con el que intenta anular una segunda inhabilitación por cinco años impuesta por el actual Congreso por no declarar que tenía acciones en la empresa C y M Vizcarra cuando era ministro de Transportes y Comunicaciones.

