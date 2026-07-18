ONG prepara la torta "más grande" de Venezuela para animar a niños afectados por sismos

Caracas, 18 jul (EFE).- La Fundación Color Esperanza, junto a un grupo de unos 50 voluntarios, prepararon este sábado la torta "más grande" de Venezuela con el objetivo de repartirla a los menores de edad, en la víspera del Día del Niño en el país suramericano, que se encuentran en los refugios, tras el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio.

Decorada con los colores de la bandera de Venezuela, la torta mide unos ocho metros de largo con 1,20 de ancho, según explicó a EFE la presidenta de la fundación, Marelisa Acevedo, desde una plaza del municipio Sucre de Caracas.

PUBLICIDAD

Ya este evento lo habían hecho el año pasado, pero Acevedo señaló que lo repitieron esta vez en vista de la situación en la que quedaron cientos de niños tras perder sus hogares por el doble terremoto de hace casi un mes.

Por su parte, Wilman Villegas, miembro de la fundación, indicó a EFE que estiman repartir unos 3.000 pedazos de torta en los refugios del municipio, ubicado en el este de la capital venezolana.

"No se trata del récord en si mismo, de poner un trofeo en una vitrina, sino llevar un pedazo de torta a cada niño que está en los refugios, consideramos que simboliza un trozo de alegría, de esperanza, de felicidad para estos chamos (niños)", apuntó.

PUBLICIDAD

El doble terremoto del pasado 24 de junio, afectó la zona norte de Venezuela, especialmente el estado La Guaira, cercano a Caracas, y ha dejado un saldo de 5.069 fallecidos y 16.740 heridos, de acuerdo al último balance oficial del viernes.

Además, 21.235 personas se mantienen en 107 campamentos transitorios.

El Gobierno informó el fin de semana pasado sobre el comienzo de un censo biométrico para saber cuántas viviendas se necesitan, aunque estima que puedan ser 25.000. EFE

(foto)(video)