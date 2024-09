Polonia "perdona pero no olvida" en el 85 aniversario de la invasión nazi

El presidente de Polonia, Andrezj Duda, ha declarado que su país "perdona pero no olvida" la invasión de las fuerzas de la Alemania nazi el 1 de septiembre de 1939, durante la ceremonia que conmemora el 85 aniversario del acontecimiento detonante de la II Guerra Mundial. Ese día, una semana después de la firma del pacto de no agresión con la Unión Soviética y horas después de que Berlín denunciara un ataque polaco inexistente en la frontera, las divisiones alemanas comenzaron a atravesar la línea de separación entre ambos países. Las fuerzas de Moscú se sumarían a la invasión dos semanas después. "Perdonamos pero no olvidamos", ha declarado Duda durante la conmemoración en la ciudad de Wielum, escenario del primer bombardeo a gran escala de la guerra, "por mucho dolor que perdure, por mucho que decenas de miles de personas sigan todavía agraviadas por los actos de los alemanes". El presidente pronunció estas palabras después de que las campanas de la ciudad tañeran en 12 ocasiones, en memoria de las 1.200 víctimas mortales del bombardeo nazi sobre la ciudad, absolutamente desprovista de defensas. Ochenta y cinco años después, Duda ha vuelto a rescatar del olvido la cuestión de las indemnizaciones de guerra. "Que hayamos perdonado y que Alemania haya reconocido su culpa es una cosa. La compensación por daños es otra, y es una cuestión que lleva sin quedar resuelta desde hace 80 años", ha declarado el mandatario. "Creo sinceramente que este tema será resuelto, porque es imposible que alguien destruya algo sin pagar por ello. Me parece una cuestión absolutamente natural", ha añadido en declaraciones recogidas por la agencia oficial polaca, PAP. El representante alemán en la ceremonia ha sido el embajador adjunto del país en Polonia, Robert Rohde, quien aplaudió el "enorme coraje exhibido por el pueblo polaco" antes de "una vez más, agachar la cabeza con humildad y tristeza". "Nuestra responsabilidad perdura hasta estos días, nuestra trágica historia de culpa continúa, y es nuestra obligación que no vuelva a ocurrir jamás", ha añadido. Duda procede de las filas del partido conservador Ley y Justicia, que gobernó Polonia entre 2015 y 2023, en un momento de auténtico deterioro de sus relaciones con Berlín, con su retórica antialemana y sus demandas de compensaciones por un total de 1,3 billones de euros. Sin embargo, para el actual gobierno de centroizquierda del primer ministro polaco, Donald Tusk, que lleva en el poder desde diciembre, la cuestión de las reparaciones de la Segunda Guerra Mundial tampoco está descartada. En las consultas gubernamentales germano-polacas a principios de julio, el canciller alemán Olaf Scholz mencionó la posibilidad de entregar cierta ayuda a las víctimas supervivientes de la ocupación alemana en Polonia, aunque no proporcionó cifras concretas.

