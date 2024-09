Marc Márquez: "Llegué a pensar si se me había pasado el arroz o había bajado el 'suflé'"

Alcañiz (Teruel), 1 sep (EFE).- El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP23) reconoció este domingo, tras ganar el Gran Premio de Aragón de MotoGP y volver a ganar casi tres años después, que llegó a pensar si se le había "pasado el arroz o había bajado el 'suflé'".

En cuanto a las dudas de volver a ganar, Marc Márquez recordó: "El año pasado o hace año y pico me decía a ver si se me había pasado el arroz o había bajado el 'suflé', pero ha explotado ya y cuando probé la moto en la pretemporada y vi que poco a poco iba cogiendo confianza. Estaba tranquilo, no tenía prisa y estaba tranquilo, sabiendo que tendríamos oportunidades. Las ha habido, pero no las supimos aprovechar de la mejor manera. Esta ha tocado y hay que trabajar en la constancia que te hace luchar por títulos".

"El valor de esta victoria es diferente y pesa, porque he renunciado a mucho", afirma con la voz tomada Marc Márquez, quien recuerda: "He renunciado a mi equipo, al equipo de mi vida y a mis amigos aquí dentro".

Márquez reconoció que le costó descansar la noche anterior: "Esta noche, entre la lluvia y la responsabilidad, me ha costado dormir un poquito pues ayer sabía que tenía una gran oportunidad y lo dije. No me escondí y la hemos aprovechado. De principio a fin he podido gestionar bien la situación, pero ha tocado tirar mucho de concentración, porque la cabeza se me iba a mil sitios. Cuando he pasado la línea de meta...", recuerda el ocho veces campeón del mundo.

"La verdad es que he celebrado podios este año más que esta victoria. La emoción era diferente y no podía parar de acordarme de toda la gente que me ha ayudado durante este tiempo pues cuando estás en un bache tan grande cualquier deportista compite solo ahí, pero necesita un equipo humano que lo viva igual o más que tú. Y yo me siento un privilegiado por tener la gran suerte de tenerlo", reconoce Márquez.

A la hora de poner nota a su victoria, fue sincero al afirmar que "hay sesenta, hay muchas donde escoger, pero la de Austin 2013, Alemania 2021 y esta de 2024 están arriba del todo, por importancia, valor y, sobre todo, por la sensación que te deja el cuerpo". "Peso dos kilos menos ahora mismo y eso también ayuda", precisó.

El calvario de Marc Márquez desde su grave accidente de Jerez en 2020 ha concluido cuatro años después, pero señala: "Ha habido baches y momentos de todo, he reconocido que ha habido momentos de plantearme parar o darle una vuelta a la situación, pero ya digo que cuando un deportista está en momentos tan bajos, lesión tras lesión, pues ahí necesita ayuda".

"Hay profesionales y los respeto mucho, pero si un deportista tiene un entorno sano y lo vive igual que él, que le muestra en todo momento la cara de la realidad y tienen la confianza de decirte la verdad en todo momento a la cara, lo sufrimos juntos y lo celebramos juntos", afirma Marc Márquez, quien recalca que "sin ellos no hubiera sido posible".

En lo que al futuro inmediato se refiere, fue claro: "Vamos a disfrutar esta victoria. Evidentemente me gustaría repetir este fin de semana en cada gran premio, pero de aquí a final de año una de las cosas en las que me gustaría trabajar es en buscar la constancia y ese rendimiento alto para poder luchar con los de arriba".

De sus opciones al título fue claro: "Estamos lejos, porque son dos pilotos los que están mostrando más constancia. En Silverstone se hablaba de Bastianini como nuevo aspirante y no se puede hablar ahora de mí como candidato, pues estamos 70 puntos por detrás y soy realista pues ha sido un gran premio con unas condiciones especiales que me favorecían y lo he sabido aprovechar".

Ya en tono jocoso y para celebrarlo, resaltó: "Vamos a disfrutarlo y me he quitado una pregunta de vosotros -los periodistas-, la de cuando llegará la victoria. Ponemos el contador a cero". EFE

