Familiares de los rehenes israelíes culpan al Gobierno de Netanyahu de la muerte de los seis secuestrados

El foro de familias de rehenes ha denunciado que los secuestrados cuyos cuerpos han sido recuperados este domingo por el Ejército israelí, estarían vivos "si no fuera por la locura, las excusas y las vueltas" del Gobierno de Benjamin Netanyahu. "Hace más de dos meses que está sobre la mesa un acuerdo para devolver a los rehenes. Si no fuera por la locura, las excusas y las vueltas, los secuestrados de cuyas muertes nos hemos enterado esta mañana probablemente estarían vivos", ha declarado el Foro de Familias de Secuestrados y Desaparecidos en su cuenta de la red social X. En el mismo mensaje, el grupo de familiares de israelíes secuestrados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha afeado al gabinete de Netanyahu que, "durante once meses, no hizo lo que se espera de un gobierno: traer a sus hijos e hijas a casa". En este sentido, ha apelado directamente al primer ministro. "Netanyahu: Basta de excusas. Basta de giros. Basta de abandono. (...). Ha llegado el momento de traer a casa a nuestros secuestrados: los vivos para rehabilitarlos y los muertos y asesinados para enterrarlos en su país". Estas declaraciones se producen después de que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) hayan recuperado los restos de Carmel Gat, Aden Yerushalmi, Alexander Lubnov, Almog Sarosi, Uri Danino y Hersh Goldberg-Polin, quienes "fueron secuestrados en Shiva en octubre y asesinados por terroristas de Hamás en Gaza". El foro ha llamado a la población a que "se prepare" para manifestarse este domingo en respuesta al hallazgo de los cadáveres y para protestar por el "abandono de los rehenes" por parte del Gobierno. "Netanyahu abandonó a los rehenes. Ahora es un hecho. A partir de mañana, el país temblará (...). El país se paralizará. Se acabó el abandono", ha comunicado en la mencionada plataforma.

