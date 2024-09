Crónica del Athletic Club - Atlético de Madrid: 0-1

El Atlético de Madrid ha ganado este sábado por 0-1 en su visita al Athletic Club durante la jornada 4 de LaLiga EA Sports, gracias a un gol 'in extremis' del delantero argentino Ángel Correa, que en el Estadio de San Mamés ha evitado otra versión colchonera de pólvora mojada ante un adversario que no ha obtenido premio a su mejor imagen. Después de quedarse seco días atrás frente al RCD Espanyol, el equipo entrenado por Diego Pablo Simeone llegaba a Bilbao con necesidad de dar un golpe sobre la mesa. Y más acuciante era eso tras la tajante victoria (7-0) que el FC Barcelona había logrado horas antes en su casa contra el Real Valladolid, encareciendo así la lucha por el liderato. Para colmo, los problemas del Atlético se acumularon en los compases previos a este partido. Problemas digestivos sacaron de la convocatoria al portero esloveno Jan Oblak, propiciando la titularidad del recién llegado Juan Musso. No obstante, y pese a la incertidumbre por la lluvia que caía, el arquero argentino sufrió poco en la primera mitad. Apenas vio un disparo alto de Yuri Berchiche, con la diestra desde el pico izquierdo del área colchonera. La más clara en el otro bando fue de Julián Álvarez al cuarto de hora, a raíz de un fallo entre Iñigo Lekue y Yeray Álvarez en un mal despeje. La 'Araña' se hizo con ese balón y pisó área de los 'leones', pero Berchiche se cruzó de manera providencial. Con 0-0 al descanso, parecía que el 'Cholo' Simeone iba a hacer algún cambio en su delantera, pero reservó las piernas frescas para más tarde. Eso sí, experimentó un gran susto a los 22 segundos de la reanudación, cuando Nico Williams fraguó un ataque que pasó por Oihan Sancet y luego por los pies de Iñaki Williams, hasta volver el balón a su hermano. De izquierda a derecha y luego a izquierda otra vez, para pillar a la zaga visitante descolocada en su carrera reculando. Sin embargo, desde el VAR se comprobó que Nico estaba en fuera de juego por escaso margen y el árbitro Alejandro Hernández Hernández anuló todo lo sucedido. Volvió entonces la espesura a ambos conjuntos, con más miedo que vergüenza. En el 60', Reinildo Mandava disparó bien desde el borde del área, pero el esférico se marchó junto al poste derecho. En ese momento el técnico del Athletic, Ernesto Valverde, decidido hacer un par de cambios y le picó el 'gusanillo' a su homólogo del otro banquillo, pues Julián Álvarez dejó su sitio a Alexander Sorloth en el minuto 71. El duelo entró en una fase de interrupciones por atención médica, primero la de Josema Giménez tras una fea caída y luego la de Juan Musso en un choque. Los reemplazos al 'Txingurri' no le dieron fuelle, pero los del 'Cholo' surtieron efecto cuando Antoine Griezmann fue sustituido por Giuliano Simeone y especialmente con la entrada de Correa en el 88'. No en vano, el propio Correa marcó la única diana de la tarde cuatro minuto después de saltar al campo. Nico Williams hizo un pase largo y en diagonal desde la banda izquierda hacia el círculo central, donde Lekue falló en su control y Sorloth le robó la 'cartera'. El ariete noruego esprintó y al borde del área cedió el balón al dorsal 10 del Atlético. Con agilidad, Correa esquivó a ras de suelo la salida del guardameta Julen Agirrezabala y de primera remató a portería vacía el 0-1 decisivo. Esta victoria sobre la bocina sirvió a los colchoneros para ponerse con ocho puntos y seguir la estela del líder Barça; mientras, el Athletic se quedó con cuatro puntos en la mitad de la tabla de Primera División. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: ATHLETIC CLUB, 0 - ATLÉTICO DE MADRID, 1 (0-0, al descanso). --ALINEACIONES. ATHLETIC CLUB: Agirrezabala; Lekue, Vivian, Yeray, Berchiche; Prados (Vesga, min.64), Herrera (Jauregizar, min.64); Iñaki Williams (Berenguer, min.71), Sancet (Unai Gómez, min.81), Nico Williams; y Guruzeta (Djaló, min.64). ATLÉTICO DE MADRID: Musso; Llorente, Le Normand, Giménez, Reinildo, Lino (Riquelme, min.70); Barrios, Gallagher (De Paul, min.71), Koke (Correa, min.88); Griezmann (G.Simeone, min.83) y Julián Álvarez (Sorloth, min.71). --GOL: 0-1, min.90+2: Correa. --ÁRBITRO: Hernández Hernández (C.Canario). Amonestó con tarjeta amarilla a Nico Williams (min.15), Yeray (min.34) y Sancet (min.35) por parte del Athletic Club, y a Koke (min.85) en el Atlético de Madrid. --ESTADIO: San Mamés, 48.617 espectadores.

