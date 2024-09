Biden, "devastado" por la muerte de un rehén israelí-estadounidense en Gaza, asegura que Hamás "pagará"

El presidente estadounidense, Joe Biden, ha lamentado este domingo la muerte de un rehén israelí-estadounidense en la Franja de Gaza y ha prometido, "devastado" por la noticia, que hará que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) pague por los "crímenes" cometidos desde el pasado 7 de octubre. "Estoy devastado e indignado", ha expresado Biden en un comunicado, asegurando que ha "trabajado incansablemente" para llevar de vuelta a casa a Hersh Goldberg-Polin, "uno de los rehenes asesinados por estos despiadados terroristas de Hamás". "Me rompe el corazón la noticia de su muerte. Es tan trágica como reprensible", ha agregado el presidente, al tiempo que ha advertido a "los líderes de Hamás" que "no se equivoquen" porque "pagarán por estos crímenes". Asimismo, el inquilino de la Casa Blanca ha reiterado que su Ejecutivo seguirá "trabajando día y noche para llegar a un acuerdo que garantice la liberación de los rehenes restantes". A estas condolencias se ha sumado la vicepresidenta del país, Kamala Harris, quien ha condenado "enérgicamente la brutalidad continua de Hamás", instando "al mundo entero" a "hacer lo mismo" con la "malvada organización terrorista". "La amenaza que Hamás representa para el pueblo de Israel -y para los ciudadanos estadounidenses en Israel- debe ser eliminada y Hamás no puede controlar Gaza", ha agregado Harris, señalando que "el pueblo palestino también ha sufrido bajo el Gobierno de Hamás durante casi dos décadas". Tanto Biden como Harris conocían personalmente a los padres de Hersh, a quienes el presidente ha calificado como " valientes, sabios y firmes", y que han sido los encargados de confirmar su fallecimiento a través de un comunicado compartido en Facebook. El anuncio de la muerte del joven se ha producido apenas unas horas después de que el Ejército israelí anunciara en la red social X el hallazgo de "varios cadáveres" en la Franja de Gaza. La última vez que se vio con vida a Hersh --de 23 años-- fue el pasado abril, en un vídeo difundido por Hamás en el que criticó duramente al Gobierno israelí por "haber abandonado" a los rehenes y acusó al Ejército de haber matado con sus bombardeados a 70 secuestrados en la Franja. Goldberg-Polin fue secuestrado el 7 de octubre de 2023 por Hamás cuando se encontraba en el Nova Festival. Con su muerte, serían 45 los secuestrados fallecidos de los 116 que siguen en la Franja de Gaza, según el cálculo oficial de las Fuerzas Armadas israelíes. Israel desencadenó una ofensiva contra la Franja tras los ataques del 7 de octubre, que dejaron cerca de 1.200 muertos y unos 240 secuestrados. Las autoridades de Gaza, controladas por Hamás, han denunciado más de 40.600 muertos y cerca de 94.000 heridos, a los que se suman más de 660 palestinos muertos en Cisjordania y Jerusalén Este en operaciones por parte de las fuerzas israelíes o en ataques perpetrados por colonos.

Compartir nota: Guardar Nuevo