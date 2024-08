(Previa) El Celta busca asentarse en la zona noble en Pamplona y el Girona, un segundo triunfo seguido

El RC Celta busca este domingo en Pamplona (17.00 horas) asentarse en la zona alta de LaLiga EA Sports, en una cuarta jornada en la que el Sevilla FC busca su primera victoria ante el Girona (19.00 horas), en la que la Real Sociedad viaja a Getafe (19.15 horas) y en la que el Deportivo Alavés recibe a una UD Las Palmas que todavía no ha conseguido ganar (17.00 horas). El cuadro celeste, que en las dos primeras jornadas superó a Alavés (2-1) y Valencia (3-1), cedió el liderato entre semana después de ver cómo se le escapaba el triunfo ante el Villarreal (4-3), que con un tanto de Dani Parejo en el rechace de un penalti fallado castigó a un conjunto gallego que pudo haber sentenciado antes. Con seis puntos, los de Claudio Giráldez están a tres del liderato del FC Barcelona, y ahora tratarán de meter presión en un encuentro para el que recuperan al estadounidense Luca de la Torre y para el que solo tendrán la baja del defensa serbio Mihailo Ristic. Además, Marcos Alonso podría debutar con la camiseta celeste. Enfrente, Osasuna necesita olvidar en El Sadar la dolorosa derrota que le endosó el jueves el Girona (4-0), que terminó con la serie de dos jornadas seguidas puntuando, después de debutar con un empate ante el Leganés (1-1) y vencer al RCD Mallorca (1-0). Vicente Moreno deberá lidiar con las ausencias de Kike Barja e Iker Muñoz, que no volverán hasta noviembre. En el Ramón Sánchez-Pizjuán, el Sevilla ansía romper su racha de tres partidos sin conseguir la victoria ante un Girona crecido por su triunfo ante los navarros. Sin Saúl Ñíguez -que deberá cumplir el primero de sus dos partidos por roja directa- ni los lesionados Lucas Ocampos y Suso Fernández, los de García Pimienta necesitan sumar ya de tres en tres. No pasaron del empate en su debut ante Las Palmas (2-2), antes de caer en casa ante el Villarreal (1-2). Entre semana, volvieron a repartirse los puntos en Palma (0-0). Ahora, regresan al estadio nervionense para recibir a la gran revelación de la temporada pasada. El equipo catalán goleaba a Osasuna, con tantos de Bryan Gil, Viktor Tsygankov, Abel Ruiz y el incombustible Cristhian Stuani, el mismo día que conocía su suerte en 'Champions', donde se estrenará a lo grande ante rivales de la talla del Liverpool, el Paris Saint-Germain o el AC Milan. Con ese resultado, dejaba atrás su empate ante el Real Betis (1-1) y, sobre todo, su tropiezo en el Cívitas Metropolitano (3-0). Este domingo podría debutar la flamante nueva incorporación, el delantero neerlandés Arnaut Danjuma, pero ni Ricard Artero ni Jastin estarán disponibles para Míchel. La Real Sociedad, que también compatibilizará su participación en LaLiga con la aventura europea, quiere encontrar la regularidad en Getafe, donde los locales ansían su primer triunfo del curso. Los donostiarras solo han sido capaces de imponerse hasta el momento al RCD Espanyol (0-1), con un solitario tanto de Take Kubo. Antes y después de esa victoria, cayeron ante Rayo Vallecano (1-2) y Deportivo Alavés (1-2), este último un duelo ya sin Mikel Merino en el equipo. Además de Mikel Oyarzabal, que se perderá el partido por su expulsión ante los babazorros, tampoco estarán disponibles para Imanol Alguacil Arsen Zakharyan y, previsiblemente, tampoco los tocados Álvaro Odriozola y Aritz Elustondo. Nayef Aguerd y Orri Oskarsson, recién aterrizados en Donosti, podrían debutar con la camiseta 'txuri urdin'. Mientras, el conjunto de Pepe Bordalás, que tendrá la única baja de Álvaro Rodríguez, quiere estrenar su casillero de victorias después de empatar ante el Athletic Club (1-1) y el Rayo (0-0) -se aplazó su partido ante el Real Betis por la disputa de la previa de la Conference League por parte de los verdiblancos-. En el primer partido del día, en Mendizorrotza, el Deportivo Alavés luchará ante la UD Las Palmas por su segundo triunfo seguido, que le permitiría asentarse en la parte alta de la clasificación. El conjunto vitoriano ganó entre semana a la Real Sociedad (1-2), después de empatar con el Betis (0-0) y de caer en Balaídos (2-1). Con la enfermería completamente vacía, los de Luis García Plaza reciben a una UD Las Palmas que rindió bien en el Santiago Bernabéu ante el vigente campeón (1-1) pero que todavía no ha vencido esta temporada; en su estreno, se repartió puntos con el Sevilla (2-2) y posteriormente cayó en Leganés (2-1). Ni Adnan Januzaj ni Pejiño estará a disposición de Luis Carrión. --PROGRAMA DEL DOMINGO EN LALIGA EA SPORTS. Alavés - Las Palmas. García Verdura (C.Catalán) 17.00. Osasuna - Celta. Martínez Munuera (C.Valenciano) 17.00. Sevilla - Girona. Sánchez Martínez (C.Murciano) 19.00. Getafe - Real Sociedad. Munuera Montero (C.Andaluz) 19.15. Real Madrid - Betis. Alberola Rojas (C.Castellano-manchego) 21.30.

