Maite Galdeano cuenta su verdad sobre el conflicto con Sofía Suescun

Maite Galdeano se sentaba este viernes en el programa de televisión '¡De viernes!' para contar su versión del conflicto que tiene con su hija y lo cierto es que desveló algunos datos que se desconocían hasta la fecha y que han llamado especialmente la atención. Aunque sabíamos que la disputa se produce cuando Sofía regresa de 'Supervivientes All Star', Maite contó que "Kiko, dos días antes de irse Sofía al 'All Star', le hace llorar a Sofía. Yo le dije a Sofía que cuando se vaya, no quiero ver allí ni a Kiko ni a Cristian". Un acto que la colaboradora de televisión definió como "repetitivo durante años" porque tras este comentario de Maite, el influencer "le hace llorar con su acto de irse, desaparecer enfadado, sin dar explicaciones" y Sofía "reacciona llorando". Además, Galdeano explicó que "he visto situaciones en las que ella va detrás de él y a él le gusta. Yo le dije que no era normal que le hiciera tanto llorar y quizás he pecado de dar mucho mi opinión". Eso ocurrió antes de que Sofía se marchase a Honduras, pero ¿a su vuelta? Tras llevar unos días en España sucede un hecho que es determinante. Una noche Kiko "se levantó todo enraizado y le dijo '¿para qué has ido allí? ¿No te da vergüenza que has quedado como la puta de España?' Entonces me levanté del sofá y le dije 'ya te vale, chaval. ¿Tú te crees que eso son formas de hablarle a mi hija?". Una parte que desconocíamos y que según Maite, su hija "se la ha saltado para proteger a su novio" porque todo ocurrió cuando "estábamos viendo 'De viernes'", que en ese momento comentaban el concurso de Sofía "y Kiko se levantó y en voz alta le dijo que ha quedado como la puta de España. Sofía no reaccionaba y eso me repatea". Tras estos conflictos, su hija "llama a Kiko y estuvo como dándole directrices a Sofía de lo que tenía que hacer. Tenían todo ya hablado. Al rato me llama mi hijo y me dice 'te tienes que ir". Una Maite completamente destrozada terminaba su entrevista pidiendo perdón a su hija y asegurando que "me he metido en su vida, sí, no le he dejado decidir, pero se ve que no ha sido la forma correcta. Estoy arrepentida, lo he hecho muy mal". Además, reconocía que "me arrepiento, pero Sofía me tenía que haber dicho con cariño 'vamos a hablar de este tema e ir al psicólogo'. Pido ir a una mediación, por favor. No hay que perder la familia, que es lo más importante. Te pido perdón por meterme tanto en la relación con Kiko. Voy a saber respetar".

Compartir nota: Guardar Nuevo