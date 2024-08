Óscar Puente afirma que la estación de Chamartín está muy tensionada y las de Atocha y Sants, al límite

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha afirmado que la estación de Madrid Chamartín-Clara Campoamor está "muy tensionada" y las de Madrid Atocha-Almudena Grandes y Barcelona Sants, "al límite". En una comparecencia celebrada en el Congreso a petición propia, el ministro ha explicado que las imágenes vistas este verano de hacinamiento en la estación de Chamartín debido a las incidencias en la red se deben a los problemas de capacidad de las estaciones. "La estación de Chamartín está muy tensionada para albergar los tráficos que acoge en este momento y la de Atocha está ya al límite de su capacidad, mientras que la estación de Sants tiene cinco vías de alta velocidad para albergar todos los tráficos que está recibiendo", ha señalado. Por eso, el ministro ha defendido que se están realizando obras para ampliar la capacidad de todas estas estaciones, lo que a su vez está causando más incidencias en la red. "Hay países que suspenden líneas importantes por las obras, como en Alemania, donde se ha suprimido el Berlín-Hamburgo, pero nosotros no consideramos privar a los ciudadanos del servicio durante el tiempo que duren las obras siempre que se pueda", ha argumentado. No obstante, Puente admite que las cifras previstas en los estudios de hace cinco o seis años se han visto "absolutamente desbordadas", esperándose superar para este mismo año, por ejemplo en Chamartín, las previsiones de viajeros que se esperaban en 2040. Solo un retraso de 15 o 20 minutos en tres trenes ya acumularía hasta 2.000 personas en estaciones que ahora mismo no pueden acoger a tanta gente, según ha defendido, debido al auge de la alta velocidad con nuevos operadores y los descuentos que se están aplicando al transporte. Puente ha terminado su primera intervención reiterando sus disculpas por las incidencias de este verano y pidiendo "paciencia y comprensión". "Estamos invirtiendo más que nunca. Pronto veremos los resultados, pero para alcanzarlos vamos a tener que atravesar algunos inconvenientes", ha concluido.

