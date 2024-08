Juventud e Infancia busca con Defensa terrenos militares para alojar menores migrantes no acompañados en Ceuta

El Ministerio de Juventud e Infancia se encuentra buscando con el Ministerio de Defensa terrenos militares para alojar menores migrantes no acompañados en Ceuta, con actualmente más de 500 en la ciudad. "Yo quiero recordar que Ceuta tiene 19 kilómetros cuadrados, una gran parte del territorio ceutí son terrenos militares. Estamos también trabajando con el Ministerio de Defensa para conseguir ese recurso", ha asegurado este jueves el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, en una entrevista en La Sexta. En este sentido, Pérez ha indicado que "ahora mismo" se necesita una solución "de alojamiento y de primera atención, de recursos de primera atención". "Nosotros como Gobierno vamos a, en próximas fechas y además ha sido aprobado así por la Conferencia Sectorial en el mes de julio, activar los recursos para esos traslados inmediatos", ha apuntado. Asimismo, ha añadido que Juventud e Infancia, Inclusión, Defensa y el Gobierno de Ceuta se encuentran ante la cuestión de cuáles son los terrenos y los dispositivos que pueden estar disponibles para estos niños y jóvenes, "pero también cuáles son absolutamente garantistas con los derechos de los menores". "Muchas veces el hecho de que exista una instalación militar, al haber estado durante muchos años en desuso, no reúne las características mínimas de lo que es un catálogo asistencial cuando estamos hablando de menores", ha advertido. Preguntado sobre la disponibilidad del Hospital Militar de Ceuta, ha dicho que hay una serie de instalaciones militares en Ceuta, pero que, tanto el Ministerio de Defensa como la propia Dirección General de Infancia de Ceuta y Juventud e Infancia, entendían que no reunía "las condiciones mínimas de dignidad y de lo que tiene que ser un acogimiento con todas esas plenas garantías". En esta misma línea, ha expuesto que el Hospital Militar puede ser "una opción" que reúne, además, a través de todos los módulos, "la posibilidad de versatilizar el sistema de atención". "Para nosotros es una buena noticia y ojalá podamos tener mejores disposiciones de terrenos y otras infraestructuras públicas precisamente para que lo tengamos de manera estructural, permanente, todo el año, para cuando se producen estas emergencias", ha celebrado. En todo caso, Pérez ha agregado que, el próximo año, cuando empiece a bajar el ratio de las llegadas, se va a tener que "crear un sistema estructural entre el Gobierno y las comunidades autónomas para garantizar los derechos de los niños". REFORMA DE LA LEY DE EXTRANJERÍA Pérez también se ha referido a la reforma de la Ley de Extranjería, que el Congreso de los Diputados rechazó el pasado 23 de julio, con los votos en contra de PP, Vox y Junts. En este sentido, ha indicado que, a su juicio, "gran parte del debate sobre la reforma del artículo 35 no fue un debate institucional, no fue un debate ni siquiera de recursos, fue un debate también fundamentalmente pues influenciado por la situación electoral europea, por el debate migratorio que se da en Europa y sobre todo, por desgracia, demasiado impregnado el discurso de la extrema derecha". Asimismo, ha expuesto que "ahora" la situación es "diferente". "Creo que hemos visto que no podemos dejar solos a Ceuta, a Canarias y también a algunas comunidades de origen", ha asegurado para añadir que considera que "sí se puede abrir ese debate" y de "buscar un consenso". Igualmente, ha expresado la "preocupación" del ministerio ante la situación del aumento de llegadas a Canarias y Ceuta de estos menores migrantes no acompañado. "Y nos hubiera gustado que el arco parlamentario mayoritariamente hubiera apoyado una modificación del artículo 35 que evitaría esta absoluta sobrepaso absoluto de los sistemas de protección en este caso, como digo, de dos comunidades y hagamos entre todos una política de país en lo que tiene que ver con un reparto equitativo y solidario", ha subrayado. Finalmente, ha destacado que este "no puede ser un debate absolutamente político". "Estamos hablando de menores que quieren formarse, que quieren tener una vida y un itinerario vital en este país y, desde luego, como ministerio, vamos a combatir cualquier intento de criminalizar este fenómeno migratorio, como digo, con menores que vienen en situación de vulnerabilidad por el hecho de venir en soledad. Creo que ese es el debate de país", ha afirmado.

