Etcheverry y Comesaña, dos bazas argentinas para la tercera ronda

Nueva York, 28 ago (EFE).- Los argentinos Tomás Etcheverry y Francisco Comesaña se sacaron este miércoles el boleto para la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos mientras que sus compatriotas Sebastián Báez y Francisco Cerúndolo se despidieron de Nueva York.

Número 33 del mundo, Etcheverry se impuso en el duelo argentino de segunda ronda a Cerúndolo (n.29) por 6-3, 4-6, 6-4, 1-6 y 6-3 en cuatro horas y cuatro minutos de juego.

"En un momento (el partido) estaba para él. Sinceramente, pensé que se me escapaba. En el quinto set que me vi abajo, (pero) encontré una energía que no la venía encontrando, salí un poquito más a meterle", dijo tras la victoria.

En el siguiente cruce le espera el alemán Alexander Zverev (4).

También estará en la tercera ronda Comesaña (108), que en su primera aparición en el Abierto de Estados Unidos jugará la tercera ronda tras remontar este miércoles al francés Ugo Humbert (17) por 5-7, 6-4, 6-4 y 6-4 en tres horas y un minuto.

"Sé que físicamente estoy bien, que puedo jugar partidos largos, que hoy hacía mucho calor, que el físico iba a ser un arma. Entonces, yo necesitaba puntos largos, hacerlo correr, moverlo y creo que lo pude hacer durante el segundo, el tercer y cuarto set", explicó.

Comesaña se medirá en su siguiente reto con el estadounidense Taylor Fritz, duodécimo del mundo.

Además de Cerúndolo, la otra baja de la delegación argentina fue la de Sebastián Báez (n.23), que se retiró por lesión en el pie derecho cuando perdía 6-1 y 2-0 contra el neerlandés Tallon Griekspoor (40).

Argentina contará con otros dos representantes el jueves todavía en partidos de segunda ronda: Mariano Navone (36) frente al británico Daniel Evans (184) y Facundo Díaz Acosta (64) ante el también británico Jack Draper (25).