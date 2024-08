El tiro con arco, el nuevo faro de luz de Tracy Otto

David Ramiro

París, 29 ago (EFE).- 24 de octubre de 2019. Esa fecha nunca la olvidará la estadounidense Tracy Otto. Ese día su vida cambió para siempre tras la agresión de su expareja, que con una pistola de perdigones y un cuchillo la provocó una lesión medular que la dejó en silla de ruedas y le hizo perder el ojo izquierdo.

Con 23 años, en un fogonazo, la vida de Otto se vio fundida a negro. Justo cuando estaba rehaciendo su vida con otra pareja, Ricky Riessle, olvidando todos aquellos meses de maltrato junto a su exnovio. El proceso no fue fácil. Le costó dejarle. Incluso lo echó de casa y, por miedo, cambió las cerraduras del hogar pero eso no fue impedimento para una nueva agresión.

Ese 24 de octubre de 2019, su exnovio entró por una ventana, armado con una pistola de perdigones, un cuchillo y unas esposas. La pidió que se levantara, que dejara en la cama a su nueva pareja y la dijo que la iba a matar. El resto es historia. Disparó a los dos. Después los apuñaló y también la agredió sexualmente.

Tras varios meses en el hospital de recuperación física y mental, salió en silla de ruedas, con los brazos limitados en movimientos y ciega del ojo izquierdo. Adiós a sus sueños por convertirse en modelo de culturismo.

En el deporte encontró refugio aunque de otra forma muy diferente a cómo hubiese imaginado alguna vez. Comenzó a practicar en 2021 tiro con arco pero de una forma atípica. Con un arnés personalizado para ella, dispara sus flechas utilizando la boca como ayuda al movimiento de las manos.

Su trabajo, su ambición y su espíritu de superación la llevaron a ir progresando en un deporte que al final se ha convertido en su motor de vida, en una nueva ilusión. Todo hasta el punto de que estar en los Juegos Paralímpicos de París para competir tanto en equipo mixto como a nivel individual ha sido "una de las mejores noticias" de su vida, como confesó a llegar a la ciudad francesa.

La estadounidense ha llegado a París avalada por el oro logrado en la prueba individual femenina W1 de los Juegos Parapanamericanos de 2023 en Santiago (Chile). Sus resultados son fruto del intenso trabajo realizado durante estos años, desde sus comienzos en 2021 en el Centro All People's Life de Tampa.

"Intento entrenar de tres a cinco días a la semana. Depende de mi cuerpo. Siempre me ha gustado mucho ir al gimnasio y creo que es muy bueno para mi salud mental aunque no siempre es posible. También intento meditar todas las mañanas. Cuando estoy disparando, ya sea en un entrenamiento o en una competición, no pienso en mi discapacidad ni en nada más. Estoy realmente presente y en paz", confiesa.

En enero de 2023, la expareja de Tracy Otto fue condenada por robo, intento de asesinato, agresión sexual y agresión agravada. Fue sentenciado a 40 años de prisión. EFE

