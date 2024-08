El Gobierno de Maduro tacha de "desvergonzado" a Borrell por no reconocer a Maduro: "Venezuela se respeta"

El ministro de Exteriores venezolano, Yván Gil, ha criticado este jueves al "desvergonzado" Alto Representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, por no reconocer la legitimidad del presidente Nicolás Maduro, ya que considera que con ello "desconoce las instituciones democráticas de Venezuela". "Nos importan un bledo sus comentarios, sabemos que las rodillas ya no le dan para más ante las órdenes de Washington, pero Venezuela se respeta", ha reclamado Gil, en un mensaje en redes sociales en el que ha acusado al Alto Representante europeo de llevar "al borde del colapso" a la UE. "Dedique sus últimos días en el cargo a asumir todas las derrotas que cosechó, déjenos en paz, ya basta de tanta injerencia", ha espetado el jefe de la diplomacia venezolana, que se ha retrotraído al "fracaso" que, a su juicio, supuso también el reconocimiento a "un payaso como (Juan) Guaidó en Europa". En este sentido, ha advertido de que "ningún acomplejado y criminal, preocupado por complacer intereses de sus amos, podrá contra el pueblo de Hugo Chávez". "Su nuevo Guaidó también fracasó", ha apostillado Gil, en aparente alusión al principal candidato opositor en las elecciones de julio, Edmundo González Urrutia. Caracas se pronunciaba de esta manera en respuesta a la reunión de ministros de Exteriores de la UE en Bruselas, desde donde Borrell ha señalado que Maduro "no tiene legitimidad democrática como presidente", aunque siga "de facto" en el poder. En este sentido, ha alegado que su victoria elctoral "no ha sido probada" y, por tanto, "la UE no tiene por qué creerlo".

