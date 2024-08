El defensa Kieran Trippier anuncia su retirada de la selección inglesa

El defensa inglés Kieran Trippier anunció este jueves en una publicación en su cuenta de Instagram que no seguirá en la selección inglesa después de 54 partidos como internacional, disputando dos Eurocopas y dos Mundiales con el combinado de los 'Three Lions'. El exjugador del Atlético de Madrid, actualmente en el Newcastle, ha sido dos veces subcampeón de Europa en 2020 y 2024. En esta última Eurocopa, no llegó a jugar en la final ante España después de haber participado en el resto del torneo y ser una de las piezas más utilizadas por el exseleccionador Gareth Southgate. Uno de los momentos más destacados de su carrera con Inglaterra fue el gol de falta directa que anotó en las semifinales del Mundial 2018 ante Croacia, en la que finalmente cayeron eliminados los ingleses. "Nunca pensé, cuando era un chaval de Bury, que jugaría con mi país, y mucho menos que llegaría a las 54 internacionalidades. Ha sido uno de los mayores honores de mi vida representar a mi país en cuatro grandes torneos. Quiero dar las gracias a Gareth (Southgate) y a todo el personal que ha trabajado con la selección inglesa por la confianza que han depositado en mí a lo largo de los años", escribió. El lateral del Newcastle expresó su agradecimiento a sus compañeros, y confesó que está "seguro" de que en el futuro "este grupo de jugadores ganará un gran torneo". Trippier anunció su retirada internacional antes de que el seleccionador interino de Inglaterra, Lee Carsley, diera la lista de convocados para los partidos de la UEFA Nations League de septiembre contra la República de Irlanda y Finlandia.

