Resultados de Nvidia pondrán a prueba recuperación de US$4 billones del S&P 500

(Bloomberg) -- El aumento de casi US$3 billones de las acciones de Nvidia Corp. en los casi dos años transcurridos desde la presentación de ChatGPT ha modificado prácticamente el mercado bursátil estadounidense, otorgando al gigante de la fabricación de chips de inteligencia artificial una influencia desmesurada en un gran número de índices bursátiles.

Wall Street fue testigo de esa oscilación durante la caída de las acciones anteriormente este mes y el posterior repunte, en el que el índice S&P 500 recuperó US$4 billones en capitalización bursátil entre el 5 y el 23 de agosto, mientras la cotización de Nvidia se disparaba más de un 28% en solo tres semanas. Ahora, con los resultados de la empresa previstos para después del cierre del mercado el miércoles, los operadores estarán pegados a sus monitores en previsión de cualquier oscilación brusca.

Según el mercado de opciones, se espera que los resultados de Nvidia hagan que sus acciones fluctúen casi un 10% en cualquier dirección, lo que supondría un movimiento de unos US$300.000 millones en capitalización bursátil. Y eso son solo sus propias acciones. El fabricante de chips representa el 6,7% del S&P 500, lo que lo convierte en la segunda mayor empresa del índice, por detrás de Apple Inc. También tiene una ponderación de más del 8% en el Nasdaq 100 y representa el 14% del Philadelphia Semiconductor Index.

El crecimiento de las ventas será el centro de atención de los resultados de Nvidia, después de que informes de resultados anteriores de empresas de IA como Alphabet Inc. y Amazon.com Inc. mostraran enormes desembolsos de capital que produjeron aumentos relativamente insignificantes en los ingresos. Desde hace cinco trimestres, el fabricante de chips ha superado con creces las expectativas y ha prometido aún mayores ganancias. Lo ha hecho convirtiéndose en el principal beneficiario de miles de millones en gasto en IA, por lo que cualquier desviación de esa tendencia plantearía dudas sobre la promesa de la tecnología.

Este papel fundamental ha transformado al otrora desconocido fabricante de semiconductores en un indicador clave de la fortaleza de la economía estadounidense.

Los analistas esperan que los ingresos trimestrales de Nvidia ronden los US$29.000 millones, más del doble que hace un año. Y prevén otro aumento de las previsiones de ventas futuras. Pero hay un nuevo detalle: la empresa tiene que ofrecer información actualizada sobre su chip Blackwell de nueva generación, en medio de informes sobre retrasos y fallas de diseño. La empresa declaró a principios de agosto que la producción está en camino de aumentar en la segunda mitad del año.

