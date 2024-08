Dos consejeros independientes renuncian de su cargo en la junta directiva de Ecopetrol por discrepancias

Dos consejeros independientes de la petrolera colombiana Ecopetrol, Juan José Echavarría y Luis Alberto Zuleta, han comunicado su decisión de renunciar a su cargo en la junta directiva de Ecopetrol por discrepancias con las decisiones estratégicas de la compañía. En concreto, el motivo de la dimisión es la decisión tomada por la junta el pasado julio de no continuar con el negocio de adquisición de entre el 20% y 30% de los activos del proyecto Crownrock, propiedad de la Occidental Petroleum Company (Oxy) en la cuenca de Permian en Estados Unidos. Según han explicado los consejeros en una carta filtrada, el proyecto era fundamental para proteger el futuro de Ecopetrol y el de sus más de 250.000 accionistas. A su juicio, la aprobación de este proyecto tendría un impacto favorable en el beneficio, la producción y las reservas de la empresa, al tiempo que cabe destacar sus efectos medioambientales. Ante dichos argumentos, la junta aprobó por mayoría en mayo la adquisición del 30% del proyecto, por lo que el 17 de julio se informó al mercado que se adelantaban negociaciones con la Oxy. Sin embargo, a finales de julio, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, hizo saber al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, que estaba en contra de esta adquisición porque suponía invertir en fracking, endeudar más a Ecopetrol y enviar recursos desde Colombia al exterior. Ante la falta de apoyo del Gobierno, resultaba imposible continuar adelante con el proyecto, motivo por el cual la junta decidió entonces por mayoría (pese a los dos votos a favor de estos consejeros independientes) paralizar la adquisición. "Por las razones expuestas en este documento, y su no aprobación motiva nuestra renuncia a la junta directiva de Ecopetrol", sostienen los consejeros en la misiva. Sin los recursos futuros que aportaría el proyecto las finanzas de Ecopetrol se deteriorán y se reducirán las transferencias de la empresa al Gobierno, han explicado. La presente renuncia se hará efectiva una vez contemos con la posibilidad de aprobar las actas de las reuniones anteriores de la junta directiva, las cuales esperan que les sean suministradas para su aprobación dentro del mes siguiente a la fecha de la presente. El presidente de Ecopetrol se ha pronunciado respecto a esta renuncia, que se iba a hacer pública el próximo viernes 30 de agosto. Roa ha lamentado "profundamente" que estén pensando en no seguir haciendo parte de la junta directiva "porque son excelentes profesionales y consejeros". Por su parte, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla, ha explicado que la renuncia debe concretarse en una asamblea y ha reiterado la decisión del Gobierno de no hacer fracking en Colombia.

Compartir nota: Guardar Nuevo