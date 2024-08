India prevé probar antes de fin de año su nave espacial tripulable

India planea lanzar antes de fin de años su vehículo espacial tripulado Gaganyaan, en una prueba de vuelo que solo transportará un robot a bordo. Algunos de los componentes del cohete para el vuelo de prueba no tripulado Gaganyaan han llegado al Centro Espacial Satish Dhawan, en la isla Sriharikota, según reveló el presidente de la Organización de Investigación Espacial de la India (ISRO), S Somanath, el 16 de agosto. "Hoy estamos trabajando en la primera misión del Gaganyaan, llamada G1. La primera misión no tripulada. El estado actual es que el cohete, la etapa S200, la L1, [y] la etapa C32 están todas en el Centro Espacial Satish Dhawan", dijo Somanath, según informó el Economic Times. Ese cohete es el vehículo de lanzamiento Mark-3, o LVM3 para abreviar. Mientras tanto, el módulo de tripulación y el módulo de servicio para el vuelo no tripulado están siendo integrados en el Centro Espacial Vikram Sarabhai y el Centro Satelital UR Rao, respectivamente, informa Space.com. "Todos los sistemas llegarán a Sriharikota en un mes y medio, y el lanzamiento será en diciembre", dijo Somanath, según el Times of India. El primer ministro de la India, Narendra Modi, anunció formalmente el programa de vuelos espaciales tripulados Gaganyaan (en sánscrito, "vehículo celestial") en 2018. Busca convertir a la India en el cuarto país en lograr capacidades de vuelos espaciales tripulados independientes, después de Rusia (la ex Unión Soviética), Estados Unidos y China. El próximo vuelo de demostración, G1, probará todos los sistemas para un vuelo con tripulación completa, incluido el cohete modificado para vuelos espaciales tripulados, los módulos de tripulación y servicio, el reingreso, el despliegue del paracaídas y un amerizaje en la Bahía de Bengala. Aunque no tendrá tripulación, G1 llevará el robot humanoide "Vyomitra" (en sánscrito, "amigo del espacio") para ayudar a verificar los sistemas. Se espera que en 2025 se realicen otras dos misiones de prueba sin tripulación, G2 y G3. Si esas pruebas tienen éxito, el primer vuelo tripulado, llamado H1, llevará astronautas a la órbita baja terrestre por primera vez. La ISRO seleccionó a cuatro "astronautas designados" para la misión en febrero de este año. El momento exacto de la misión H1 aún no se ha revelado.

