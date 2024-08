Sofía Suescun sale de casa por fin para pasear a sus perros

Sofía Suescun lleva encerrada en su casa desde el pasado 15 de agosto cuando salió a la luz el enfrentamiento con su madre. Desde entonces, la joven no ha pisado la calle o al menos no se ha dejado ver ante las cámaras que se encuentran en las inmediaciones de su domicilio. A la que sí que hemos visto a Maite Galdeano en Murcia con su perra, un amigo e incluso acudiendo a la playa... eso sí, los mensajes se los lanzan por las redes sociales y ahora, todo el mundo está expectante por la entrevista que dará Sofía esta noche en '¡De viernes!'. Pero... ¿por qué no ha salido la influencer de casa desde el día 15? Su pareja, Kiko, sí lo ha hecho, con sus perros, pero lo cierto es que antes de poner un pie en la calle observaba detenidamente si había prensa en las inmediaciones. Desde la fecha anteriormente citada, la casa de Sofía se ha convertido en un plató de televisión... pero sin embargo en la mañana de este viernes, ni 24h antes de su entrevista más esperada, su novio ha salido y al ver que aparentemente no había ningún reportero, le ha avisado. De esta manera, los dos tortolitos, que ahora disfrutan de su amor sin la presencia perpetua de Maite, han aprovechado para dar un paseo con los perros... eso sí, en cuando han llegado a casa, la influencer ha ido corriendo a la puerta para evitar ser captada por las cámaras.

Compartir nota: Guardar Nuevo