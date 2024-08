Rita Ora se suma a la lista de celebrities que eligen Ibiza para sus vacaciones

Ibiza es, sin duda, uno de los destinos favoritos de las celebrities de todo el planeta para disfrutar de sus vacaciones, y año tras año sus pequeñas calas y la cercana Formentera se llenan de rostros conocidos que enamorados de sus aguas turquesas, desembarcan cada verano en la isla pitiusa. Leonardo Dicaprio, Katy Perry, Naomi Campbell, Kate Moss, Zac Efron, Mick Jagger... Una lista interminable a la que se ha sumado Rita Ora. La cantante, actriz y modelo está disfrutando de unos días de relax, sol y playa en Ibiza en compañía de unos amigos entre los que se encuentran el conocido presentador británico Vas J Morgan, pero sin su marido Taika Waititi, con el que el pasado 4 de agosto celebró su segundo aniversario de bodas. Planes por separado que no significan una crisis en la pareja, que tres años después de conocerse están tan enamorados como el primer día. Hace solo unos días Rita compartía en sus redes sociales unas divertidas imágenes con el director de cine, del que ha revelado que no solo es su amor sino también su mejor amigo y la persona con la que mejor se lo pasa. Tras dejarse ver en la noche ibicenca con Naomi Campbell, la cantante británica de origen albanokosovar ha disfrutado de un paseo por el puerto de la ciudad con un amigo con el que no dejó de compartir confidencias. Pasando desapercibida a pesar de que es una de las celebrities más populares del momento, Rita presumió de su espectacular figura con un biquini con estampado psicodélico en negro y plata que dejba a la vista sus numerosos tatuajes. Un look que completó con numerosos complementos dando el toque de glamour a la jornada playera: maxi gafas de sol, pulseras, un collar de oro con su nombre, pendientes de aros y cinturón joya, con los que no le importó meterse en el agua para darse un refrescante baño.

Compartir nota: Guardar Nuevo