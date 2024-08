Previa del Atlético de Madrid - Girona

El Atlético de Madrid recibirá este domingo (21.30 horas) al Girona FC en el Cívitas Metropolitano, estadio que el pasado 21 de agosto hizo un caluroso evento de bienvenida a sus nuevos fichajes, por lo que los colchoneros apelarán a ese mismo fervor de la grada durante este partido correspondiente a la jornada 2 de LaLiga EA Sports. La pasada temporada, Atlético y Girona lucharon por el subcampeonato liguero hasta las últimas semanas, cuando el FC Barcelona dio un estirón definitivo y amarró ese segundo puesto tras el campeón Real Madrid. Poco consuelo significó esa posición para el club blaugrana, si bien para los colchoneros y para los gerundenses la historia habría sido distinta. Especialmente habría sido un hito para el Girona, que de igual modo completó el mejor curso de su existencia al acabar tercero y, gracias a ello, clasificarse para la Champions League 2024/25. Además, los pupilos de Míchel Sánchez llegaron hasta los cuartos de final en la Copa del Rey y su delantero ucraniano Artem Dovbyk conquistó el Trofeo Pichichi. Quizá el Girona eche de menos en esta campaña esos 24 goles marcados por Dovbyk, quien hace pocas semanas fue traspasado a la AS Roma. Para colmo, el extremo brasileño Savinho también se marchó el pasado julio, con destino al Manchester City y con el cartel de haber sido una de las grandes revelaciones de la campaña 2023/24 en el campeonato español. Con el objetivo de suplir esos dos importantes huecos y de lucir más alternativas en su línea de ataque, el club catalán ha incorporado a los españoles Abel Ruiz y Bryan Gil, al normacedonio Bojan Miovski y más recientemente al colombiano Yáser Asprilla. Sin embargo, los de Míchel empataron (1-1) en su visita al Real Betis durante la jornada 1 en Liga. Otro compromiso de postín y nuevamente fuera de casa no es lo ideal para el técnico del conjunto 'gironí', que tiene que hacer cuanto antes un acople de su plantilla. Esta segunda jornada de Liga se hilvana con la tercera, prevista de manera intersemanal, y en el horizonte cada vez más cercano está su histórico debut en la Champions League. Una prueba de fuego será esta cita en el Metropolitano, campo donde más de 30.000 aficionados agasajaron el pasado miércoles a los fichajes del Atlético. Tras el central hispano-francés Robin Le Normand y dos delanteros, el noruego Alexander Sorloth y el argentino Julián Álvarez, se concretó la llegada del centrocampista inglés Conor Gallagher. A LA ESPERA DE LENGLET... O NO El apartado de incorporaciones no está cerrado en club colchonero, ya que ahí suena con fuerza el defensa francés Clément Lenglet, procedente del Barça. Para cuadrar el balance económico y afrontar esa posible operación con el aún jugador culé, esta madrugada el Atleti anunció el traspaso del delantero hispano-nigeriano Samu Omorodion al Oporto. Mucha actividad está teniendo este agosto el presidente del club, Enrique Cerezo, junto al consejero delegado, Miguel Ángel Gil Marín, y al director deportivo, Andrea Berta. Después de un discretísimo inicio de verano, el mercado se ha acelerado para el Atleti conforme se avecina el tramo final para poder inscribir a futbolistas en LaLiga. De quienes sí están ya a las órdenes del técnico Diego Pablo Simeone, tanto Le Normand como Sorloth fueron titulares contra el Villarreal CF en su partido de la jornada 1, saldado con un 2-2 en el Estadio de la Cerámica. Marcos Llorente fue un puñal como carrilero por la derecha, pero César Azpilicueta no anduvo fino a su espalda y el equipo lo acusó. Cumplido el cuarto de hora de ese encuentro, hubo un desajuste en esa zona y Axel Witsel exhibió su debilidad en carrera intentando parar a Arnaut Danjuma mientras cubría ese espacio. El resultado fue el 1-0 a favor del 'Submarino Amarillo' y la enésima muestra de que el Atleti se parte de forma evidente cuando no gobierna la línea medular. Tener a Samu Lino en el centro del campo, en ese once titular junto a Koke Resurrección y Pablo Barrios, dejó sin cubrir algunos huecos y eso le pasó factura al equipo del 'Cholo' Simeone. El fichaje de Gallagher se ha hecho para mitigar esa situación, pero está por ver si el técnico argentino se atreverá a poner al inglés de inicio frente al Girona. FICHA TÉCNICA. --POSIBLES ALINEACIONES. ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Llorente, Le Normand, Witsel, Giménez, Reinildo; Koke, De Paul, Lino; Griezmann y Julián Álvarez. GIRONA: Gazzaniga; Arnau, David López, Blind, Miguel Gutiérrez; Romeu, Iván Martín, Herrera; Tsygankov, Bryan Gil y Abel Ruiz. --ÁRBITRO: Martínez Munuera (C.Valenciano). --ESTADIO: Cívitas Metropolitano. --HORA: 21.30/DAZN.

