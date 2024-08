Osasuna se impone (1-0) al Mallorca y amarga el retorno de Jagoba Arrasate a El Sadar

El CA Osasuna estrenó este sábado su casillero de victorias en LaLiga EA Sports 2024-2025 después de imponerse por 1-0 al RCD Mallorca, en un partido marcado por la vuelta de Jagoba Arrasate a El Sadar y donde el conjunto 'rojillo' fue superior sobre todo en la segunda vuelta. El técnico vizcaíno regresaba a Pamplona tras haber puesto fin hace unos meses a una etapa de seis temporadas al frente del conjunto osasunista, pero no fue un retorno feliz porque su equipo se marchó de vacío y no pudo dar la misma medida que en la primera jornada ante el Real Madrid. Osasuna no tuvo sentimentalismos y se lanzó decidido a por la victoria desde el pitido inicial, pero se topó con el orden defensivo del conjunto bermellón, que esperó su oportunidad más agazapado. El ritmo del choque fue alto, pero las ocasiones no fueron demasiadas, aunque sí buenas para ambos equipos. Así, los locales pudieron abrir la cuenta con dos disparos, de Aimar Oroz y Ante Budimir, que encontraron la buena respuesta de Dominik Greif, al que le salvó el palo en un tercer lanzamiento, también del campeón olímpico. Los visitantes lo probaron también desde fuera, con un disparo de Sergi Darder que repelió Sergio Herrera y, sobre todo, con un cabezazo excesivamente 'picado' del japonés Takuma Asano cuando la primera parte llegaba a su fin. Tras el paso por los vestuarios, el conjunto que dirige Vicente Moreno salió mejor y controló con mucha más autoridad el encuentro, favorecido también por el tempranero gol de Rubén García en el minuto 55. A partir de ahí, Osasuna fue mejor y supo sujetar las pocas acometidas del Mallorca para sumar su primera victoria en El Sadar desde el pasado 4 de marzo ante el Deportivo Alavés.

