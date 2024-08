La nueva erupción volcánica en el suroeste de Islandia se estabiliza durante las últimas horas

La erupción ocurrida ayer en el suroeste de Islandia, y que provocó una nueva evacuación en la localidad de Grindavik, asolada por la actividad magmática desde finales del año pasado, se ha estabilizado durante las últimas horas aunque todavía no hay fecha para el retorno de la población. De momento, la oficina ha concluido que "el nivel de peligro para Grindavík se ha reducido de rojo a naranja, ya que no hay flujo de lava hacia desde el sur hacia la ciudad", y la Policía Nacional también ha decidido reducir la alerta de seguridad pública, del nivel de emergencia al nivel de peligro. Defensa Civil, sin embargo, ha matizado que estas decisiones no implican la reducción de los equipos de respuesta. La lava sigue fluyendo pero ha dejado de extenderse y todo parece indicar que no llegará a la carretera de Grindavíkurvegur, la principal vía de enlace entre el norte y el sur de la península de Reykjanes, según las estimaciones de la Oficina Meteorológica Nacional de Islandia en su último balance, recogido por la radiotelevisión estatal islandesa, RUV. Sin embargo, las autoridades no descartan la formación de un lago de lava en torno a la fisura, con el consiguiente riesgo para la salud por la emisión de gases nocivos tras la erupción, la sexta de los últimos nueve meses.

