Isabel Pantoja cautiva a su público de Albacete con un show marcado por la emoción

Isabel Pantoja volvió a saborear el éxito este viernes en Albacete con un espectáculo en la plaza de toros de la localidad que duró cerca de tres horas. Enfundada en un vestido que ha rescatado de su fondo de armario en tonos dorados y con pedrería, la tonadillera ofreció un show con el que repasó sus 50 años encima de un escenario. Emocionada y feliz a partes iguales, Pantoja interpretó los temas que han marcado su carrera profesional y como no podía ser de otra manera también recordó a esas personas que ya no están a su lado. En primer lugar a su difunto marido, Paquirri, a quien le dedicó algunas de sus canciones mientras que aseguraba que siempre lo recordará porque "lo llevo aquí". También envió mensajes a través de sus letras: "A las personas que se quieren, a las amistades, a las personas que se van se extrañan... yo extraño mucho, a mucha gente, a la que tengo arriba que se me han ido, que me están cuidando al máximo". "Fue por tu voz", "Así fue", "Nada", "Era mi vida él", "Hoy quiero confesar", "Garlochi", "Embruja por tu querer", "Virgen del Rocío" fueron algunos de los temas musicales que la artista interpretó con su inagotable voz. Uno de los momentos más divertidos de la noche se produjo cuando comenzó a cantar 'Garlochi', tema en el que se acordó de su sobrina Anabel, que en este show no pudo acompañarla. Un concierto que comenzaba entre quejas de sus fans al no haber encontrado sus sitios y que se retrasó unos minutos hasta que todo el mundo estaba colocado para disfrutar de su concierto. Comentarios que finalizaron en cuanto la tonadillera se abrió paso en el escenario para deleitar a todo su público.

Compartir nota: Guardar Nuevo