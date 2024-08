El Ejército sudanés pide reconocimiento internacional mientras las RSF amenazan con declarar un gobierno paralelo

El jefe del Ejército de Sudán y líder del país, Abdelfatá al Burhan, ha exigido a la comunidad internacional que reconozca al gobierno que ha instaurado él mismo como la autoridad legítima del país africano tras reiterar que su negativa a acudir a las conversaciones de paz de esta semana en Ginebra (Suiza) se debió precisamente a que los medidadores pedían la presencia del estamento militar. "No fuimos a Ginebra debido a la insistencia de Washington en enviar una delegación del Ejército y no del Gobierno", ha hecho saber Al Burhan durante un encuentro con el jefe de la Inteligencia egipcia, Abbas Kamel, en declaraciones recogidas por Al Arabiya. La estructura actual del gobierno sudanés preocupa a la comunidad internacional porque prefiere entablar un diálogo directo con Al Burhan para intentar resolver la catastrófica guerra que sacude desde abril del año pasado al país africano. Hay que recordar que el propio Al Burhan expulsó a todas las fuerzas civiles del proceso de transición en el país, que comenzó con el derrocamiento en 2019 del dictador Omar al Bashir, antes del estallido del conflicto con las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF). Los paramilitares, que sí acudieron a las conversaciones de Ginebra -- que concluyeron sin avances sobre un posible alto el fuego pero con ciertos progresos sobre la entrada de ayuda humanitaria --, han declarado su hartazgo sobre esta situación. Si bien su líder, Mohamed Hamdan Dagalo, también conocido como 'Hemedti', aplaudía las discusiones al poco de terminar, su asesor, Al Basha Tabiq, ha amenazado con declarar un gobierno paralelo de las RSF para despojar a Al Burhan de toda legitimidad que pueda reclamar. "La intransigencia de los líderes del ejército y su negativa a negociar, y a favorecer la opción de la escalada y la guerra, pueden llevar al anuncio de un gobierno en Jartum que busque proteger a los civiles y deslegitimar a Al Burhan, que sólo gobierna un 20 por ciento de este país", ha amenazado el asesor en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X. "Todas las opciones están abiertas en las próximas semanas", ha avisado el asesor mientras su superior, 'Hemedti', reiteraba el compromiso de las RSF con las promesas realizadas durante la reunión en Suiza, "en particular las que se refieren a facilitar la prestación de ayuda humanitaria" a través de dos nuevos cruces en preparación desde Puerto Sudán y en el estado de Sennar, frontera con Etiopía.

