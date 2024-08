John Malkovich protagoniza El mayordomo inglés: "Una de las medicinas para lidiar con la vida es la habilidad para reír"

Este viernes 23 de agosto llega a los cines 'El mayordomo inglés', adaptación de la novela homónima de Gilles Legardinier. El escritor debuta como director de la cinta, protagonizada por John Malkovich en el papel de un empresario viudo que regresa al château francés donde conoció a su mujer. Allí le confunden con el mayordomo y él decide asumir el puesto, dando lugar a una serie de encuentros y situaciones inesperadas. "No hay nada extraordinario en mi personaje. Es un hombre de negocios inglés, un hombre mayor que no tiene superpoderes ni es un superhéroe, no es una persona extraordinaria, simplemente un buen tipo un poco perdido, como la mayoría de gente la mayoría del tiempo", explica Malkovich en una entrevista concedida a Europa Press. Es precisamente la sencillez de la trama y los personajes lo que atrajo al intérprete. "No es una de esas películas en las que el mundo va acabar o el malo va a pillar al bueno. No hay algo increíblemente importante o un complot que sacuda el mundo. Es sobre gente normal", cuenta Malkovich, que define la cinta como "una historia humana del día a día". "Cuando una persona está en ese estado mental, es muy difícil ver la luz al final del túnel", comenta el actor sobre el duelo. "Y, como sabemos, al final de la vida no hay luz al final del túnel. Quizá hay luz después del final del túnel, y mucha gente experimenta eso siendo muy joven, eso es un hecho. Hay niños de tres años que mueren de leucemia, así que la vida puede ser muy complicada. Creo que la mayoría de gente que está en ese estado, lo tiene difícil para ir hacia la luz", añade. 'El mayordomo inglés' está rodada en francés, algo que para Malkovich ha sido "mucho trabajo". "He hecho muchas películas en francés, nada de este tamaño", expone. "Pero muchos actores lo hacen todo el tiempo. Actores de España, Francia, Grecia, Holanda, de donde sea, hacen películas en inglés, es simplemente que los americanos no lo hacen tan a menudo porque no crecen hablando una lengua europea", esgrime. https://www.youtube.com/watch?v=i9LjIaBXUjk Con 'El mayordomo inglés', Malkovich defiende la importancia de la comedia como "medicina". "La gente es extraña y hace cosas inesperadas, se comporta de maneras inesperadas, eso es lo que me gusta de la comedia. La comedia es una herramienta muy útil para que la gente lidie con los duelos y pesares de la vida", comenta. "No es una cura, pero una de las medicinas para lidiar con la vida es nuestra habilidad para reír, reírnos de nosotros, de otros, con otros. Creo que eso ayuda a la gente a lidiar con la vida", agrega. Fanny Ardant, Émilie Dequenne, Eugenie Anselin y Philippe Bas completan el elenco de El mayordomo inglés. La película llega a los cines españoles este viernes 23 de agosto.

