El Gobierno de Maduro considera las críticas extranjeras un "acto inaceptable de injerencia" y pide "respeto"

El Gobierno de Venezuela ha considerado "un acto inaceptable de injerencia" el comunicado de once países, entre ellos Estados Unidos, Chile y Argentina, que cuestiona la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) favorable a las aspiraciones políticas del presidente Nicolás Maduro y ha reclamado "absoluto respeto" para la soberanía y la independencia venezolanas. A través de un comunicado leído por el ministro de Exteriores, Yván Gil, el Ejecutivo de Maduro ha tachado de "grosero e insolente" el comunicado de condena de los once países, a los que ha descrito como un "nuevo Grupo de Lima", en alusión a una alianza previa de gobiernos de la región que Caracas da ya por "derrotada". Gil ha denunciado los mensajes de apoyo al principal candidato electoral de la oposición, Edmundo González, recriminando que se busque "un nuevo Guaidó". En enero de 2019, medio centenar de países reconocieron al entonces presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente legítimo de Venezuela. "Venezuela exige absoluto respeto a su soberanía e independencia", ha recalcado el jefe de la diplomacia venezolana, señalando que hay quienes, desde el extranjero, buscan "una política de cambio de régimen típica de los golpes de Estado". El mensaje suscrito por los once países refleja el "categórico" rechazo de todos ellos al fallo del TSJ y vuelve a reclamar una auditoría "imparcial e independiente" de las actas del 28 de julio. La dirigente opositora María Corina Machado, ha celebrado que el "mundo democrático" responda a la "burda maniobra" del Supremo.

