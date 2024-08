(Pre) El Celta mide su fortaleza en casa ante el Valencia y Sevilla y Villarreal viven un duelo directo

El RC Celta volverá a jugar en el ABANCA Balaídos (19.00 horas) este viernes en la visita del Valencia, en un duelo de dos equipos que comenzaron de forma dispar la temporada 2024-2025 de LaLiga EA Sports, mientras que el Sevilla y el Villarreal vivirán en el Ramón Sánchez-Pizjuán (21.30) un duelo directo entre dos equipos con ambiciones altas, en partidos correspondientes a la segunda jornada del campeonato. El conjunto vigués llega fortalecido tras remontar (2-1) al Alavés en su debut en la temporada ante su afición, un triunfo que les permitió acabar, de una forma un tanto simbólica todavía, como primer líder liguero junto al FC Barcelona, el Valladolid y el Rayo Vallecano, los otros tres equipos que fueron capaces también de ganar. Los de Claudio Giráldez buscarán su segunda victoria de la campaña, y, de paso, seguir en lo más alto de la clasificación una jornada más. Capitaneados por el incombustible Iago Aspas, el conjunto celeste tratarán de hacerse fuerte en casa, donde llevan siete partidos sin perder, y conseguir la segunda victoria consecutiva en el estreno en Liga, algo que no firman desde la campaña 2015-2016. El técnico recupera a Vicente Guaita, pero pierde al lateral Mihail Ristic. Enfrente tendrán un Valencia que viene de caer en su primera jornada, en Mestalla y ante el FC Barcelona (1-2) y al que no se le ha dado mal Balaídos ya que ha sumado en sus tres últimas visitas, con empate en la del año pasado y victorias en las dos anteriores. El conjunto 'che' sigue con bajas importantes como las de José Luis Gayà, Fran Pérez y Sergi Canós, pero tienen el refuerzo de Luis Rioja, fichado este jueves y que podría reforzar una parte ofensiva que parece que continuarán liderando Hugo Duro y Rafa Mir como ante el Barça. Además, también sigue en el equipo el portero georgiano Giorgi Mamardashvili, cuya situación parece más resuelta después de los rumores de traspaso al Liverpool a partir de la próxima campaña. Por su parte, en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, el Sevilla y Villarreal prometen emociones fuertes tras su estreno, que ambos conjuntos finalizaron con un 2-2 en el marcador ante la UD Las Palmas y el Atlético de Madrid, respectivamente. Dos equipos candidatos a pelear por puestos de la zona alta se verán las caras en el feudo de Nervión, donde se estrenará el nuevo proyecto sevillista de la mano de Xavi García-Pimienta, que se enfrenta ante uno más consolidado como el de Marcelino García Toral, un técnico que no cuajó, sobre todo en la grada, en su paso por el equipo hispalense. El Sevilla intentará empezar a convertir en el fortín que fue antaño el Sánchez-Pizjuán, donde la temporada pasada sólo pudo sacar 23 de los 57 puntos posibles, aunque recibirá a un rival un tanto propicia como el 'Submarino amarillo' no vence en este feudo desde el 15 de diciembre de 2019, cuando lo hizo por 1-2. García-Pimienta parece que pondrá un once renovado respecto al del estreno en Gran Canaria con la posible entrada de Saúl Ñíguez y Loïc Badé, ausentes hace una semana, mientras que García Toral, que ha tenido esta semana el refuerzo arriba de Thierno Barry, también podría mover su once con jugadores como Nicolas Pépé, Ayoze Pérez o Pape Gueye. --PROGRAMA DE LA JORNADA 2 DE LALIGA EA SPORTS. -Viernes 23. Celta - Valencia. Munuera Montero (C.Andaluz) 19.00. Sevilla - Villarreal. Díaz de Mera Escuderos (C.Cast-manchego) 21.30. -Sábado 24. Osasuna - Mallorca. Cordero Vega (C.Cántabro) 17.00. FC Barcelona - Athletic Club. Gil Manzano (C.Extremeño) 19.00. Getafe - Rayo Vallecano. Alberola Rojas (C.Cast-manchego) 21.30. Espanyol - Real Sociedad. Melero López (C.Andaluz) 21.30. -Domingo 25. Real Madrid - Valladolid. García Verdura (C.Catalán) 17.00. Leganés - Las Palmas. De Burgos Bengoetxea (C.Vasco) 19.00. Alavés - Betis. Busquets Ferrer (C.Balear) 19.15. Atlético de Madrid - Girona. Martínez Munuera (C.Valenciano) 21.30.

Compartir nota: Guardar Nuevo