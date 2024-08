Luis Rioja: "Sabía que quería venir al Valencia desde que me mostraron su interés"

El delantero español Luis Rioja mostró su satisfacción por su fichaje este jueves por el Valencia CF, un club al que deseaba ir desde que le mostraron su "interés" y al que llega "con buena actitud" y a no dejar "ni un ápice duda en cuanto a esfuerzo". "Estoy muy contento. Ya tenía ganas de estar aquí, de ponerme esta camiseta y la verdad es un orgullo para mí defender este escudo. Desde que me mostraron su interés, sabía que quería venir aquí, es un club muy grande de LaLiga EA Sports, tenía muchas ganas de venir a un club con una gran afición. Estoy aquí y voy a darlo todo por esta camiseta", celebró Rioja en declaraciones facilitadas por el club 'che'. El exjugador del Deportivo Alavés deja claro que "en todo momento el club y el cuerpo técnico" le han hecho "saber" que querían que llegase al Valencia. "Y eso es un valor añadido a la hora de tomar una decisión", subrayó el andaluz, que puede aportar "además de veteranía, dado que es un equipo joven, ganas, energía, desequilibrio y sobre todo actitud". "Lo más importante es venir con buena actitud y demostrarlo en el día a día", advirtió. "Todo el mundo me dice que es un vestuario muy bueno, muy sano, que hay mucha armonía y vengo a intentar sumar. Lo voy a dar todo por esta camiseta, en cuanto a esfuerzo no va a haber ni un ápice de duda sobre mí. Quiero que nos encontremos un estadio lleno y sumemos de tres en tres", aseguró Rioja. Por su parte, el director deportivo del Valencia, Miguel Ángel Corona, afirmó que estaban "muy contentos" por conseguir un fichaje con el que siguen "en esa línea buscando claramente un perfil muy, muy detallado" y "en consonancia" con lo que pide el técnico Rubén Baraja. "Es un chico que ha dado un rendimiento extraordinario en las últimas temporadas con el Deportivo Alavés y viene para reforzar una demarcación específica en la que buscábamos ese jugador de pierna natural, zurdo", añadió el directivo. Este considera que Rioja "cumple con todos los requisitos" que buscan a la hora de acometer un fichaje así. "Está en forma, ha completado pretemporada íntegramente, conoce a la perfección el campeonato, el equipo, los estadios y los rivales. Viene jugando además muchas temporadas en un sistema muy parecido al nuestro y lo vamos a tener rápidamente a la disposición de nuestro entrenador. Eso siempre es bueno, es lo que nos piden los técnicos", detalló. "Es increíble la fuerza que tiene nuestro club. La ilusión que me ha transmitido Luis en cada llamada que teníamos, se te ponen los pelos de punta, estaba deseando unirse a nosotros con una ilusión tremenda. Esa ilusión, como ha expresado muchas veces nuestro entrenador, a veces es más importante que muchísimas otras cualidades", sentenció Corona.

