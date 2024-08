Fundación ONCE beca a 12 de los 139 deportistas españoles que participarán en París 2024

La Fundación ONCE ha becado a 12 de los 139 deportistas españoles que participarán en los Juegos Paralímpicos de París 2024, evento que comenzará en la capital francesa el próximo 28 de agosto y acabará el 8 de septiembre. En concreto, estos 12 deportistas han contado con el apoyo directo de la Fundación ONCE para su formación a través de becas o con la realización de cursos especializados de capacitación profesional o por su participación en programas como el de 'Trainers Paralímpicos'. Así, la Fundación ONCE cuenta con diversas líneas de actuación para apoyar el deporte paralímpico, líneas que van desde el apoyo al Comité Paralímpico Español y las diversas federaciones deportivas, a la promoción del deporte base entre las personas con discapacidad, así como el desarrollo de programas de becas para deportistas con discapacidad y su incorporación al mercado laboral tras la práctica de la competición a alto nivel. Atletas como Héctor Cabrera (jabalina), Iván Cano (longitud), Sara Revuelta (baloncesto en silla de ruedas), Nagore Folgado (100 metros), Alba García (velocidad), Desirée Vila (velocidad), Loida Zabala (halterofilia), Sarai Gascón (natación), Luis Huerta (natación), Emma Feliu (natación), David Leveq (natación), y Edo Beltrán (tenis de mesa), han sido beneficiarios del programa Becas 'Oportunidad al Talento' que actualmente cumple su decimoprimera edición. Según ha explicado la Fundación ONCE, en la edición de 2016 se incorporó una categoría específica para que los deportistas con discapacidad pudieran compaginar la actividad deportiva, sus entrenamientos, y el estudio universitario. Desde entonces, ha añadido que han sido 155 los atletas paralímpicos que se han acogido a esta modalidad de ayuda. Por otro lado, la Fundación ONCE ha puesto en marcha, como parte del Plan ADOP del Comité Paralímpico Español (CPE), la iniciativa Trainers Paralímpicos. El programa pretende aprovechar los valores que tan magníficamente encarnan los deportistas paralímpicos y aplicarlos al funcionamiento de cualquier equipo de trabajo, deportivo o educativo, o laboral. Por ello, a deportistas como nuestra abanderada, Marta Arce, se les forma para que puedan trasladar las claves de gestión de sus éxitos a sus interlocutores, empresas e instituciones que lo requieren. Igualmente, ha señalado que entre la delegación española también se encuentran jugadores como Amadou Diallo y Dani Sitx, componentes de la selección española de Baloncesto en Silla de Ruedas. Estos deportistas han llevado a cabo cursos de formación en el programa 'Por Talento Digital' que Fundación ONCE puso en marcha para mejorar las competencias digitales de las personas con discapacidad, algo completamente necesario en el actual mercado laboral. "En los casos de Diallo y de Stix los cursos que han llevado a cabo les ha permitido formarse en aspectos como la ciberseguridad, y así como la programación y el diseño de web, entre otros aspectos", ha concluido.

