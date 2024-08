El Betis encarrila su billete a la Conference League tras ganar 0-2 al Kryvbas ucraniano

El Real Betis Balompié puso este jueves pie y medio en la liguilla de la Conference League 2024-2025 después de mostrar su superioridad y batir a domicilio por 0-2 al Kryvbas ucraniano tras un partido donde Manuel Pellegrini repartió esfuerzos. El conjunto verdiblanco partía como claro favorito en este 'playoff' final para jugar la tercera competición europea de clubes y lo plasmó sobre el terreno de juego del Estadio Kosicka de la localidad polaca de Kosice, exilio del modesto equipo ucraniano, que apenas le pudo inquietar salvo en algún tramo de la segunda mitad y que llegará en clara desventaja a la vuelta del próximo jueves 29 de agosto en el Benito Villamarín. El Kryvbas lo apostó casi todo de inicio a sorprender al contragolpe y le cedió la posesión a un Betis que se encontró cómodo y donde su técnico dispuso un once muy diferente al de hace una semana en el estreno en LaLiga EA Sports ante el Girona. Pellegrini hizo debutar a uno de los nuevos, el central brasileño Natan, y mantuvo en su equipo respecto al pasado jueves a Rui Silva en portería, Diego Llorente y Romain Perraud en defensa, y Nabil Fekir en la parte ofensiva, lo que no resintió a su equipo, muy superior a su rival. Fekir gozó de la primera clara ocasión en el minuto 8, pero su disparo cercano lo tapó bien Klishchuk, que poco después no estuvo tan acertado. El guardameta metió una buena mano a un disparo abajo de Sergi Altimira, aunque dejó el rechace demasiado cerca para que el 'Chimy' Ávila no perdonase el 0-1 antes del primer cuarto de hora. Un peligroso disparo de Ez Abde fue un aviso posterior antes de que el choque se fuese equilibrando, aunque el conjunto ucraniano no tuvo excesivos argumentos para crear problemas serios ni a la zaga bética ni a Rui Costa. En el tramo final del primer acto, el equipo andaluz se rehizo y aceleró para tener buenas opciones con Abde y Fekir, más una internada de Ávila que no encontró rematador. Tras el descanso, el Kryvbas salió más ambicioso y subió líneas en busca de igualar el partido lo antes posible. El Betis, un tanto relajado, no se conectó bien al encuentro y pasó sus mayores momentos de dificultad, tampoco excesivos, aunque suficientes para que Rui Silva entrase en 'calor' y se mostrase seguro. El arreón no le duró demasiado al equipo local porque en cuanto su rival se centró, el partido volvió a ser verdiblanco, más cuando los de Pellegrini encontraron espacio para firmar una buena transición, bien finalizada por la zurda de Rodri en una gran acción individual del centrocampista. A partir de ahí, el Kryvbas se vino un tanto abajo y el Betis pudo aumentar su renta con disparos de Rodri y Altimira. Pellegrini, además, metió en el campo a William Carvalho, Marc Roca y Ricardo Rodríguez para mantener el nivel y el control. El centrocampista catalán, al filo del final, estuvo a punto de firmar el 0-3 con un gran lanzamiento de falta que repelió bien Klishchuk.

